Маргарита Марсо объяснила, почему она отправилась на отдых без мужа и сына





Конечно, за такой поступок её быстро осудили подписчики в Instagram, они не не поняли, почему она оставила своего мужа и сына от первого брака в холодной России.Рите долгое время никак не реагировала на слова хейтеров, но после того, как она прочитала многочисленные комментарии, в которых её выставляют никудышной матерью, ей пришлось дать отпор. Как объяснила девушка, поездка не была запланированной, можно сказать, что всё случилось в один миг.Ей сделали предложение, от которого она не смогла отказаться. Бывшей участнице "Дома-2" предложили отдохнуть в отеле абсолютно бесплатно, но она должна была вылететь в определённый день.У мужа были планы относительно работы, из-за которых он не смог составить компанию супруге, а вот у сына Мити возникли проблемы с заграничным паспортом.Несмотря на то, что половину семейства Рита оставила дома, она ничуть не жалеет о том, что отправилась на отдых с одной дочкой. По словам девушки, она отлично отдохнула и набралась сил.Да и девочками отдыхать легче, они смогли и походить по магазинам и насладиться женскими процедурами, чего она не смогла бы сделать в окружении мужчин.