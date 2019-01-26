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Маргарита Марсо объяснила, почему она отправилась на отдых без мужа и сына

Бывшая участница "Дома-2" Рита Марсо(Агибалова) отправилась со своей дочкой на отдых в Абу-Даби.

Конечно, за такой поступок её быстро осудили подписчики в Instagram, они не не поняли, почему она оставила своего мужа и сына от первого брака в холодной России.

Маргарита Марсо объяснила, почему она отправилась на отдых без мужа и сына

Рите долгое время никак не реагировала на слова хейтеров, но после того, как она прочитала многочисленные комментарии, в которых её выставляют никудышной матерью, ей пришлось дать отпор. Как объяснила девушка, поездка не была запланированной, можно сказать, что всё случилось в один миг.

Ей сделали предложение, от которого она не смогла отказаться. Бывшей участнице "Дома-2" предложили отдохнуть в отеле абсолютно бесплатно, но она должна была вылететь в определённый день.

Маргарита Марсо объяснила, почему она отправилась на отдых без мужа и сына

У мужа были планы относительно работы, из-за которых он не смог составить компанию супруге, а вот у сына Мити возникли проблемы с заграничным паспортом.

Несмотря на то, что половину семейства Рита оставила дома, она ничуть не жалеет о том, что отправилась на отдых с одной дочкой. По словам девушки, она отлично отдохнула и набралась сил.
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Маргарита Марсо объяснила, почему она отправилась на отдых без мужа и сына

Да и девочками отдыхать легче, они смогли и походить по магазинам и насладиться женскими процедурами, чего она не смогла бы сделать в окружении мужчин.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:50

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