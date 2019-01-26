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Звезда "Дома-2" Александра Черно просит прощения в своём Instagram у всех ведущих проекта

Александра Черно начала кардинально меняться.

Уже совсем недавно она наконец-то осознала, что ей нужно худеть, ведь это грозит её здоровью. Также участница "Дома-2" обратила внимание на своё поведение.

Звезда "Дома-2" Александра Черно просит прощения в своём Instagram у всех ведущих проекта

Накануне, лобное место вели Влад Кадони и Ольга Орлова на поляне, параллельно с ними на связи был ещё один ведущий Андрей Черкасов на Сейшелах. Когда речь зашла об Александре девушка заявила, что её не нужно к чему то принуждать, а нужно хвалить. Также она заявила, что Влад Кадони никогда её не хвалил, хотя он является для неё авторитетом, в отличии от остальных ведущих. После этих слов Андрей Черкасов начал говорить о том, что Саша "неблагодарная свинья".

После того, как видео Черно увидела своими глазами на просторах интернета она осознала, что обидела всех ведущих. Девушка решила извиниться в Instagram перед всеми кого обидела. Ведь в действительности и Андрей Черкасов и Ольга Орлова очень тепло относится как к самой Саше Черно, так и к их паре с Иосифом Оганесяном.

Участница "Дома-2" сказала, что уважительно относится ко всем ведущим, но её фаворит - это Ксения Бородина. Она никого не хотела обидеть и просит прощения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:01

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