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Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов рассказал, что работает больше всех ведущих

Бывший участник "Дома-2", а теперь уже и ведущий Андрей Черкасов выставил видео, в котором он рассказал о своём тяжёлом графике.

Конечно не секрет, что второстепенные ведущие, такие как Ольга Орлова, Андрей Черкасов и Влад Кадони получают в разы меньше, чем Ольга Бузова и Ксения Бородина.

Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов рассказал, что работает больше всех ведущих

Черкасов прилетел работать на Сейшелы со своей новоиспеченной женой. Ребята планировали устроить себе небольшой отдых, но суровый график Андрея не даёт им это сделать.

Как сообщил Черкасов, трудиться ему приходится на острове по 12 часов, а вот ведущие в Москве работают всего лишь по 4-5 часов в день. Как говорит парень, он не жалуется, но вот от премии Тэфи он бы не отказался, или от повышения заработной платы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:56

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