Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов рассказал, что работает больше всех ведущих





Конечно не секрет, что второстепенные ведущие, такие как Ольга Орлова, Андрей Черкасов и Влад Кадони получают в разы меньше, чем Ольга Бузова и Ксения Бородина.Черкасов прилетел работать на Сейшелы со своей новоиспеченной женой. Ребята планировали устроить себе небольшой отдых, но суровый график Андрея не даёт им это сделать.Как сообщил Черкасов, трудиться ему приходится на острове по 12 часов, а вот ведущие в Москве работают всего лишь по 4-5 часов в день. Как говорит парень, он не жалуется, но вот от премии Тэфи он бы не отказался, или от повышения заработной платы.