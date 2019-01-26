АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женщина с диагнозом бесплодие беременна ребенком с тремя родителями
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Катя Лель рассказала о своем контакте с инопланетянами

Популярная певица Катя Лель в беседе с диджеями одной радиостанции поделилась историей о своем контакте с инопланетянами. По словам звезды, в результате происшествия, она лишилась нескольких зубов, но приобрела неординарные способности.


Катя Лель рассказала о своем контакте с инопланетянами

По словам Кати Лель, она вступила в контакт с представителями внеземных цивилизаций 28 лет назад. На тот момент она была 16-летним подростком. В один из вечеров, когда будущая знаменитость сидела вместе семьей за столом, она заметила необычное излучение. По прошествии некоторого времени, Катя Лель поняла, что у нее исчезли несколько зубов.

После того, как жителям ее родного города Нальчика стало известно о встрече землячки с пришельцами, ее стали преследовать уфологи. Катя Лель призналась, что благодаря общению с инопланетянами у нее появилась способность читать мысли других людей и писать музыку. Исполнительница добавила, что гости из космоса могут изменять внешность. Лично с ней разговаривал приятный мужчина примерно 30-тилетнего возраста.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Аспирин и ибупрофен могут
Катя Лель рассказала о своем контакте
Ученые обнаружили связь между
Звезда «Реальных пацанов» Антон
Звезда "Дома-2" Александра Черно просит
Учёные обнаружили очаги повышенного
Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов
Маргарита Марсо объяснила, почему она
Платежная система QIWI подверглась
Компания Facebook хочет объединить чаты
Разбитый в ДТП Lamborghini Urus продают
Учёные озвучили рекомендации,
Сервис Spotify получил новую функцию
Volkswagen выпустил 5-миллионный Tiguan
В Интернете появилось шпионское фото
Опубликованы первое фото нового
Представлена эксклюзивная Audi A6 55
Модель Аре Рохас публично разделась
Ученые выяснили, что неандертальцы
Новая линейка косметики Кайли Дженнер
Студент ГИТИСа сыграл на баяне хит Deep
Женщина с диагнозом бесплодие беременна
Эвелина Бледанс рассказала об успешных
Гарик Мартиросян пригрозил уйти к
Александр Адабашьян рассказал о
Ольга Кабо призналась, что её дочь не
Коллеги Шепелева прервали запись "На
Фильм с Сами Насери и Марией Шукшиной
Бывший композитор «Ласкового мая»
Виктория Райдос рассказала, почему
Просмотреть все новости