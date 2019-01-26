Катя Лель рассказала о своем контакте с инопланетянами





По словам Кати Лель, она вступила в контакт с представителями внеземных цивилизаций 28 лет назад. На тот момент она была 16-летним подростком. В один из вечеров, когда будущая знаменитость сидела вместе семьей за столом, она заметила необычное излучение. По прошествии некоторого времени, Катя Лель поняла, что у нее исчезли несколько зубов.После того, как жителям ее родного города Нальчика стало известно о встрече землячки с пришельцами, ее стали преследовать уфологи. Катя Лель призналась, что благодаря общению с инопланетянами у нее появилась способность читать мысли других людей и писать музыку. Исполнительница добавила, что гости из космоса могут изменять внешность. Лично с ней разговаривал приятный мужчина примерно 30-тилетнего возраста.