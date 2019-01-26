Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов после личной драмы не готов к серьезным отношениям





Антон Богданов и его лучший друг Станислав Тляшев вместе учились в институте, вместе прошли кастинг на шоу Comedy club, вместе начали сниматься в молодежном сериале «Реальные пацаны».У актера была гражданская жена по имени Полина, с которой он прожил восемь лет. Антон Богданов предложил возлюбленной официально зарегистрировать их отношения, после чего в их семье родился сын Демьян.По мере того, как ситком набирал популярность, между супругами все чаще стали происходить конфликты. Артист много времени посвящал карьере и обделял вниманием жену и сына. Тогда у Полины завязались романтические отношения с его лучшим другом Станиславом Тляшевым.Эта новость стала ударом для Антона Богданов, он воспринял поступок самых близких людей как предательство.Несмотря на то, что пара развелась еще в 2014 году, по словам актера, он пока не готов строить новые отношения. Сейчас он живет ради сына и работы.