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Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов после личной драмы не готов к серьезным отношениям

Звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов после пережитой личной драмы не готов к серьезным отношениям. Несколько лет назад супруга артиста ушла к его лучшему другу, это стало для знаменитости серьезным ударом.


Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов после личной драмы не готов к серьезным отношениям

Антон Богданов и его лучший друг Станислав Тляшев вместе учились в институте, вместе прошли кастинг на шоу Comedy club, вместе начали сниматься в молодежном сериале «Реальные пацаны».

У актера была гражданская жена по имени Полина, с которой он прожил восемь лет. Антон Богданов предложил возлюбленной официально зарегистрировать их отношения, после чего в их семье родился сын Демьян.

По мере того, как ситком набирал популярность, между супругами все чаще стали происходить конфликты. Артист много времени посвящал карьере и обделял вниманием жену и сына. Тогда у Полины завязались романтические отношения с его лучшим другом Станиславом Тляшевым.

Эта новость стала ударом для Антона Богданов, он воспринял поступок самых близких людей как предательство.
Несмотря на то, что пара развелась еще в 2014 году, по словам актера, он пока не готов строить новые отношения. Сейчас он живет ради сына и работы.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:07

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