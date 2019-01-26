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Ученые: Аспирин и ибупрофен могут значительно увеличить выживаемость при онкологии

Американские ученые в результате проведенных исследований установили, что распространенные обезболивающие препараты аспирин и ибупрофен могут значительно увеличить показатель выживаемости при онкологии. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Daily Star.

Ученые: Аспирин и ибупрофен могут значительно увеличить выживаемость при онкологии

В рамках исследования ученые из Калифорнийского университета давали пациентам медикаменты в течение полугодия. Они предполагали, что прием лекарств препятствует росту опухоли за счет уменьшения воспаления, вызванного простагландином Е2, относящимся к группе липидных физиологически активных веществ, образующихся в организме ферментативным путем.

Затем ученые проанализировали сведения о состоянии здоровья 266 пациентов из Медицинского центра Питтсбургского Университета, чьи опухоли были удалены после оперативного вмешательства. Как оказалось, увеличение выживаемости пациентов было отмечено в том случае, если больные принимали аспирин и ибупрофен. Показатель выживаемости повысился с 25% до 78%

Авторы научной работы предостерегают, что результаты являются предварительными, в настоящее время проводятся дальнейшие исследования.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:27

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