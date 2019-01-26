Ученые: Аспирин и ибупрофен могут значительно увеличить выживаемость при онкологии





В рамках исследования ученые из Калифорнийского университета давали пациентам медикаменты в течение полугодия. Они предполагали, что прием лекарств препятствует росту опухоли за счет уменьшения воспаления, вызванного простагландином Е2, относящимся к группе липидных физиологически активных веществ, образующихся в организме ферментативным путем.Затем ученые проанализировали сведения о состоянии здоровья 266 пациентов из Медицинского центра Питтсбургского Университета, чьи опухоли были удалены после оперативного вмешательства. Как оказалось, увеличение выживаемости пациентов было отмечено в том случае, если больные принимали аспирин и ибупрофен. Показатель выживаемости повысился с 25% до 78%Авторы научной работы предостерегают, что результаты являются предварительными, в настоящее время проводятся дальнейшие исследования.