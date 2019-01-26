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Трихологи рассказали об основных причинах усиленного выпадения волос

Специалисты в области трихологии рассказали об основных причинах усиленного выпадения волос. Также они дали несколько советов о том, как избежать этого неприятного явления.


Трихологи рассказали об основных причинах усиленного выпадения волос

Выпадение волос является абсолютно природным явлением для всех людей, в особенности этот процесс усиливается с возрастом. У беременных женщин также может отмечаться более интенсивная потеря волос. Однако существуют причины, не связанные ни с возрастными изменениями в организме, ни с вынашиванием ребенка.

Во-первых, риску усиленной потери волос подвержены любительницы причесок, поскольку подобные укладки негативно воздействуют на волосяные фолликулы.

Во-вторых, стрессовые ситуации могут отрицательно отразиться как на работе всего организма, так и на состоянии волосяного покрова. Специалисты советуют бороться с нервным напряжением, занимаясь йогой и медитацией.

В-третьих, проблема потери волос может коснуться сладкоежек. Из-за употребления большого количества сахаросодержащих продуктов повышается уровень инсулина в крови, что является причиной ослабления корней волос и приводит к их выпадению.

Трихологи рассказали об основных причинах усиленного выпадения волос

В-четвертых, столкнуться с проблемой потери волос могут представительницы прекрасного пола, которые строго ограничивают себя в питании, поскольку изнурительные и низкокалорийные диеты не идут на пользу ни волосяному покрову, ни организму в целом. В этом случает специалисты рекомендуют употреблять здоровую и качественную еду, но не ограничивать себя.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:55

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