Ученые обнаружили связь между табакокурением в юношеском возрасте и паранойей





В рамках научного эксперимента специалисты из Американской академии детской и подростковой психиатрии изучили сведения об особенностях развития 3,7 тысяч пар близнецов в возрасте 16 лет. Более трети участников исследования признались в курении. Подростки сообщили о том, что испытывают переживания, паранойю, также у них отсутствовала мотивация. На взаимосвязь между расстройствами психического характера и пагубной привычкой не влияли ни социальное положение добровольцев, ни факт курения их матери, ни наличие стрессов и нарушений сна.Как рассказали эксперты, никотиновая зависимость может стать причиной галлюцинаций и дезорганизованного мышления. Экспертам пока неизвестна причина одновременного привыкания к курению табака и развития таких переживаний. В перспективе авторы научной работы планируют продолжить изучение данного вопроса и провести дополнительные исследования.