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Ученые обнаружили связь между табакокурением в юношеском возрасте и паранойей

Американские ученые обнаружили связь между табакокурением в юношеском возрасте и развитием паранойи. Информация об исследовании опубликована в зарубежном издании EurekAlert!


Ученые обнаружили связь между табакокурением в юношеском возрасте и паранойей

В рамках научного эксперимента специалисты из Американской академии детской и подростковой психиатрии изучили сведения об особенностях развития 3,7 тысяч пар близнецов в возрасте 16 лет. Более трети участников исследования признались в курении. Подростки сообщили о том, что испытывают переживания, паранойю, также у них отсутствовала мотивация. На взаимосвязь между расстройствами психического характера и пагубной привычкой не влияли ни социальное положение добровольцев, ни факт курения их матери, ни наличие стрессов и нарушений сна.

Как рассказали эксперты, никотиновая зависимость может стать причиной галлюцинаций и дезорганизованного мышления. Экспертам пока неизвестна причина одновременного привыкания к курению табака и развития таких переживаний. В перспективе авторы научной работы планируют продолжить изучение данного вопроса и провести дополнительные исследования.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:14

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