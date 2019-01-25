Женщина с диагнозом бесплодие беременна ребенком с тремя родителями





Прежде чем узнать о процедуре, разработанной в Испании, жительница Греции перенесла четыре неудачные попытки ЭКО.Группа ученых из Барселоны использовала технику, называемую «митохондриальной заместительной терапией» (MST). Ее суть заключалась в том, что ДНК одной из яйцеклеток 32-летней пациентки помещалось в яйцеклетку донора, а потом осуществлялось оплодотворение спермой.Согласно заявлениям экспертов, если данный факт действительно окажется правдой, то это станет третьим случаем, когда MST привела к беременности. Как сообщает Daily Mail, с момента изобретения процедуры родились два ребенка с тремя родителями: один в Мексике и один в Украине.Однако многие представители научного мира восприняли эту новость без энтузиазма, поскольку, по их словам, основной этический вопрос (или один из основных вопросов), который возникает при таких манипуляциях, заключается в том, допустимо ли использование MST для лечения бесплодия, не связанного с митохондриальной болезнью.Однако один из авторов инновации отмечает, что данная процедура схожа с донорством яйцеклетки, но в этом случае 99 процентов генов ребенка происходят от его матери и отца и только один процент от третьего лица. Ученый добавил, что MST может представлять новую эру в области ЭКО, поскольку это даст бесплодным женщинам шанс родить ребенка, генетически родственного с ними.