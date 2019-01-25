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Женщина с диагнозом бесплодие беременна ребенком с тремя родителями
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Женщина с диагнозом бесплодие беременна ребенком с тремя родителями

Гречанка с диагнозом бесплодие беременна ребенком с тремя родителями. Это стало возможно благодаря противоречивой технике, примененной испанскими специалистами. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Daily Mail.

Женщина с диагнозом бесплодие беременна ребенком с тремя родителями

Прежде чем узнать о процедуре, разработанной в Испании, жительница Греции перенесла четыре неудачные попытки ЭКО.

Группа ученых из Барселоны использовала технику, называемую «митохондриальной заместительной терапией» (MST). Ее суть заключалась в том, что ДНК одной из яйцеклеток 32-летней пациентки помещалось в яйцеклетку донора, а потом осуществлялось оплодотворение спермой.

Согласно заявлениям экспертов, если данный факт действительно окажется правдой, то это станет третьим случаем, когда MST привела к беременности. Как сообщает Daily Mail, с момента изобретения процедуры родились два ребенка с тремя родителями: один в Мексике и один в Украине.

Однако многие представители научного мира восприняли эту новость без энтузиазма, поскольку, по их словам, основной этический вопрос (или один из основных вопросов), который возникает при таких манипуляциях, заключается в том, допустимо ли использование MST для лечения бесплодия, не связанного с митохондриальной болезнью.

Женщина с диагнозом бесплодие беременна ребенком с тремя родителями

Однако один из авторов инновации отмечает, что данная процедура схожа с донорством яйцеклетки, но в этом случае 99 процентов генов ребенка происходят от его матери и отца и только один процент от третьего лица. Ученый добавил, что MST может представлять новую эру в области ЭКО, поскольку это даст бесплодным женщинам шанс родить ребенка, генетически родственного с ними.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:58

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