Новая линейка косметики Кайли Дженнер была сделана для извинения перед Тейлор Свифт
Новая серия косметической продукции от Кайли Дженнер была воспринята поклонниками, как извинения перед знаменитой певицей Тейлор Свифт. Сестра Ким Кардашьян дала товарам наименования с использованием фраз из творчества исполнительницы, с которой у неё имелся конфликт.
Кайли Дженнер показала в собственном Instagram новую коллекцию косметики своего бренда - Kylie Cosmetics. Старт продаж начнётся с 1 февраля. Пудра, тени, блёстки и другие элементы оформлены в розовой упаковке. Предполагается, что это должно повысить их популярность в преддверии Дня всех влюблённых. Кайли Дженнер сделал краткий обзор продуктов в разделе Истории сервиса фотоблогов. При этом её поклонники обратили внимание на схожесть названий «Story of us» и «Forever and always» с заголовками песен Тейлор Свифт. Ситуацию не получила комментариев со стороны сестры Ким Кардашьян.
У Кайли Дженнер и Тейлор Свифт конфликт возник достаточно давно. Скандал случился после выпуска Канье Уэстом, супругом Ким Кардашьян, видеоролика на композицию Famous. В этом видео он оскорбил певицу. Тейлор Свифт выразила своё возмущение данным фактом, тогда как сам музыкант заявил, что исполнительница якобы согласилась на произнесение им унизительных слов.
Кайли Дженнер показала в собственном Instagram новую коллекцию косметики своего бренда - Kylie Cosmetics. Старт продаж начнётся с 1 февраля. Пудра, тени, блёстки и другие элементы оформлены в розовой упаковке. Предполагается, что это должно повысить их популярность в преддверии Дня всех влюблённых. Кайли Дженнер сделал краткий обзор продуктов в разделе Истории сервиса фотоблогов. При этом её поклонники обратили внимание на схожесть названий «Story of us» и «Forever and always» с заголовками песен Тейлор Свифт. Ситуацию не получила комментариев со стороны сестры Ким Кардашьян.
У Кайли Дженнер и Тейлор Свифт конфликт возник достаточно давно. Скандал случился после выпуска Канье Уэстом, супругом Ким Кардашьян, видеоролика на композицию Famous. В этом видео он оскорбил певицу. Тейлор Свифт выразила своё возмущение данным фактом, тогда как сам музыкант заявил, что исполнительница якобы согласилась на произнесение им унизительных слов.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:02