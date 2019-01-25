Новая линейка косметики Кайли Дженнер была сделана для извинения перед Тейлор Свифт

Кайли Дженнер показала в собственном Instagram новую коллекцию косметики своего бренда - Kylie Cosmetics. Старт продаж начнётся с 1 февраля. Пудра, тени, блёстки и другие элементы оформлены в розовой упаковке. Предполагается, что это должно повысить их популярность в преддверии Дня всех влюблённых. Кайли Дженнер сделал краткий обзор продуктов в разделе Истории сервиса фотоблогов. При этом её поклонники обратили внимание на схожесть названий «Story of us» и «Forever and always» с заголовками песен Тейлор Свифт. Ситуацию не получила комментариев со стороны сестры Ким Кардашьян.У Кайли Дженнер и Тейлор Свифт конфликт возник достаточно давно. Скандал случился после выпуска Канье Уэстом, супругом Ким Кардашьян, видеоролика на композицию Famous. В этом видео он оскорбил певицу. Тейлор Свифт выразила своё возмущение данным фактом, тогда как сам музыкант заявил, что исполнительница якобы согласилась на произнесение им унизительных слов.