АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женщина с диагнозом бесплодие беременна ребенком с тремя родителями
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Новая линейка косметики Кайли Дженнер была сделана для извинения перед Тейлор Свифт

Новая серия косметической продукции от Кайли Дженнер была воспринята поклонниками, как извинения перед знаменитой певицей Тейлор Свифт. Сестра Ким Кардашьян дала товарам наименования с использованием фраз из творчества исполнительницы, с которой у неё имелся конфликт.
Новая линейка косметики Кайли Дженнер была сделана для извинения перед Тейлор Свифт

Кайли Дженнер показала в собственном Instagram новую коллекцию косметики своего бренда - Kylie Cosmetics. Старт продаж начнётся с 1 февраля. Пудра, тени, блёстки и другие элементы оформлены в розовой упаковке. Предполагается, что это должно повысить их популярность в преддверии Дня всех влюблённых. Кайли Дженнер сделал краткий обзор продуктов в разделе Истории сервиса фотоблогов. При этом её поклонники обратили внимание на схожесть названий «Story of us» и «Forever and always» с заголовками песен Тейлор Свифт. Ситуацию не получила комментариев со стороны сестры Ким Кардашьян.

У Кайли Дженнер и Тейлор Свифт конфликт возник достаточно давно. Скандал случился после выпуска Канье Уэстом, супругом Ким Кардашьян, видеоролика на композицию Famous. В этом видео он оскорбил певицу. Тейлор Свифт выразила своё возмущение данным фактом, тогда как сам музыкант заявил, что исполнительница якобы согласилась на произнесение им унизительных слов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новая линейка косметики Кайли Дженнер
Студент ГИТИСа сыграл на баяне хит Deep
Женщина с диагнозом бесплодие беременна
Эвелина Бледанс рассказала об успешных
Гарик Мартиросян пригрозил уйти к
Александр Адабашьян рассказал о
Ольга Кабо призналась, что её дочь не
Коллеги Шепелева прервали запись "На
Фильм с Сами Насери и Марией Шукшиной
Бывший композитор «Ласкового мая»
Виктория Райдос рассказала, почему
Ани Лорак приняла участие в черно-белой
Эксперты дали 8 эффективных советов для
Отца экс-вокалистки «Тату» Елены
Рэп-исполнитель Гуф пожаловался Ксении
Надежда Бабкина прилетела в Красноярск
Поклонники раскритиковали Светлану
Ученые: Сексуальные песни птиц не
Глушаков может лишить жену жилья после
Обновление Xiaomi Mi A2 провоцирует
Самый древний камень Земли обнаружили в
Группа Backstreet Boys выпустила новый
Жена Рената Давлетьярова Женя Малахова
Аналитики назвали недостатки
Дочь Джоннни Деппа в 19 лет может
Яна Рудковская показала в Instagram
В Санкт-Петербурге офис издания
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Пользователи Instagram смогут добавлять
Эксперты составили ТОП-10 самых
Просмотреть все новости