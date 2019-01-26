Ученые из Китая воспроизвели вкус рыбы фугу





Как оказалось, основными компонентами являются 4 аминокислоты, включая глутаминовую, а также ионы фосфорной кислоты, калия и нуклеотид инозинмонофосфат. По причине собственного нежного вкуса рыба фугу весьма высоко ценится среди жителей государств Восточной Азии, а особенно – КНР и Японии. Работы по определению источника вкуса морепродукта велись давно, но теперь исследователи провели анализ состава и вкуса вареного мяса вида Takifugu obscurus. В итоге была рассчитана концентрация веществ, которые, предположительно, могут отвечать за вкусовые особенности, а также выяснить их взаимодействие с пептидами.Органолептические опыты показали, что ключевой вклад во вкусовые особенности мяса фугу вносят 4 аминокислоты: глутаминовая, янтарная, а также нуклеотиды инозин и аденозинмонофосфаты. Важными являются также ионы натрия, калия, фосфорной кислоты и хлора. В случае их исключения из общей смеси, вкус заметно менялся. Авторы нового исследования отметили, что 2 пептида показали усиление вкуса рыбы фугу.Популярность рыбы фугу связана не только с необычным вкусом, но и её смертельной опасностью. В мясе этого морепродукта имеется тетродотоксин. В связи с присутствием сильного яда, разделывать данных рыб могут лишь сертифицированные повара, а наиболее опасные органы, включая печень попросту выбрасывают. Тем не менее ежегодно несколько любителей данного восточного деликатеса погибают. Эксперты надеются, что искусственный вкус фугу сможет избавить гурманов от необходимости рисковать собственным здоровьем.