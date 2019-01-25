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Коллеги Шепелева прервали запись "На самом деле" ради празднования его дня рождения

Сегодня 36-летие празднует Дмитрий Шепелев. Коллеги заставили его остановить съемки передачи «На самом деле», чтобы он мог отметить эту дату.
Коллеги Шепелева прервали запись "На самом деле" ради празднования его дня рождения

Изначально телеведущий не планировал устраивать никаких мероприятий, поскольку у него достаточно плотный рабочий график. В Instagram Шепелев показал бекстейдж съемок проекта, трансляция которого ведётся на Первом канале. На 2-х представленных видео зрительный зал вынудил его прервать запись выпуска телепередачи. Участники аплодировали и кричали «С днем рождения!», после чего ведущий признался, что всегда сильно смущается в такого рода ситуациях.

Дмитрий Шепелев рассказал аудитории, что просил продюсеров отменить съёмки в этот день, однако передачу требовалось снимать. В результате он обратился к руководству с просьбой об исключении любых смущающих его моментов с поздравлениями и пением. В итоге ведущий поблагодарил присутствующих за теплые слова и продолжил вести программу.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:22

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