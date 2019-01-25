Коллеги Шепелева прервали запись "На самом деле" ради празднования его дня рождения

Изначально телеведущий не планировал устраивать никаких мероприятий, поскольку у него достаточно плотный рабочий график. В Instagram Шепелев показал бекстейдж съемок проекта, трансляция которого ведётся на Первом канале. На 2-х представленных видео зрительный зал вынудил его прервать запись выпуска телепередачи. Участники аплодировали и кричали «С днем рождения!», после чего ведущий признался, что всегда сильно смущается в такого рода ситуациях.Дмитрий Шепелев рассказал аудитории, что просил продюсеров отменить съёмки в этот день, однако передачу требовалось снимать. В результате он обратился к руководству с просьбой об исключении любых смущающих его моментов с поздравлениями и пением. В итоге ведущий поблагодарил присутствующих за теплые слова и продолжил вести программу.