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Платежная система QIWI подверглась хакерской атаке

Киберпреступники совершили хакерскую атаку на платежный сервис QIWI. DDoS-нападение было произведено 24 января, сообщают СМИ со ссылкой на данные Qrator Labs.
Платежная система QIWI подверглась хакерской атаке

Указанная компания работает в сфере противодействия попыткам взлома указанного типа. Специалисты сообщают, что на сервера QIWI совершалась бомбардировка запросами на скорости 200 Гб/с, что составляет около 10 млн пакетов за секунду. Были зарегистрированы 3 волны хакерских нападений. Трафик проходил через фильтры в США и Западной Европы. Суммарно атака длилась в течение 8 минут. В QIWI сообщили, что инцидент никак не повлиял на работу платежного сервиса.

Представитель Qrator Labs рассказал журналистам, что по масштабу это атака оказалась рекордной, если говорить об использовании LDAP. В течение года регистрировали еще 5 других случаев применения данного протокола. Специалисты предупреждают, что нападение киберпреступников оказалось достаточно необычным, однако от него можно защититься геораспределенным механизмом блокировки DDoS.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:30

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