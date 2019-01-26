Платежная система QIWI подверглась хакерской атаке





Указанная компания работает в сфере противодействия попыткам взлома указанного типа. Специалисты сообщают, что на сервера QIWI совершалась бомбардировка запросами на скорости 200 Гб/с, что составляет около 10 млн пакетов за секунду. Были зарегистрированы 3 волны хакерских нападений. Трафик проходил через фильтры в США и Западной Европы. Суммарно атака длилась в течение 8 минут. В QIWI сообщили, что инцидент никак не повлиял на работу платежного сервиса.Представитель Qrator Labs рассказал журналистам, что по масштабу это атака оказалась рекордной, если говорить об использовании LDAP. В течение года регистрировали еще 5 других случаев применения данного протокола. Специалисты предупреждают, что нападение киберпреступников оказалось достаточно необычным, однако от него можно защититься геораспределенным механизмом блокировки DDoS.