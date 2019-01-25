Рэп-исполнитель Гуф пожаловался Ксении Бородиной, что не может избавиться от экс-возлюбленной





Всем известно, что два последних эфира телешоу «Бородина против Бузову» были посвящены 18-летней блондинке Яне Шевцовой, которая приехала покорять скандально-известный проект из города Екатеринбург.Стоит отметить, что Яна прославилась на всю Россию после того, как призналась в том, что два года тайно встречалась с популярным исполнителем Алексеем Долматовым, более известным под псевдонимом Гуф и даже избавилась от их общего ребенка, так как рэпер отказался признавать его.На проекте «Дом-2» Шевцова выразила свою симпатию сразу двум молодым людям: Артему Сороке и Захару Саленко, которые тоже отказались строить с девушкой отношения, отметив, что никогда не будут встречаться с «девушкой легкого поведения».Вчера Ксения Бородина номинировала Яну на уход, так как уверена, что блондинка не намерена строить на шоу любовь, а пришла в Периметр только для того, чтобы в очередной раз прославиться за счет кого-то. Телеведущую поддержал ее коллега по съемочной площадке Влад Кадони, который считает, что Шевцову «дурно» воспитали родители, так как она не имеет никаких моральных принципов.В свою очередь Яна заявила, что счастлива из-за номинации на выгон, так как сама хочет покинуть проект и улететь к «Гуфу в Апрелевку». Бородина не стала молчать и сообщила Шевцовой, что на днях переписывалась с музыкантом и он пожаловался ей, что никак не может избавиться от навязчивой экс-возлюбленной, а также добавил, что давно заблокировал ее.