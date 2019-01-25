Рэп-исполнитель Гуф пожаловался Ксении Бородиной, что не может избавиться от экс-возлюбленной
По словам ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной, известный российский рэп-музыкант Гуф на днях признался ей, что давно заблокировал навязчивую любовницу.
Всем известно, что два последних эфира телешоу «Бородина против Бузову» были посвящены 18-летней блондинке Яне Шевцовой, которая приехала покорять скандально-известный проект из города Екатеринбург.
Стоит отметить, что Яна прославилась на всю Россию после того, как призналась в том, что два года тайно встречалась с популярным исполнителем Алексеем Долматовым, более известным под псевдонимом Гуф и даже избавилась от их общего ребенка, так как рэпер отказался признавать его.
На проекте «Дом-2» Шевцова выразила свою симпатию сразу двум молодым людям: Артему Сороке и Захару Саленко, которые тоже отказались строить с девушкой отношения, отметив, что никогда не будут встречаться с «девушкой легкого поведения».
Вчера Ксения Бородина номинировала Яну на уход, так как уверена, что блондинка не намерена строить на шоу любовь, а пришла в Периметр только для того, чтобы в очередной раз прославиться за счет кого-то. Телеведущую поддержал ее коллега по съемочной площадке Влад Кадони, который считает, что Шевцову «дурно» воспитали родители, так как она не имеет никаких моральных принципов.
В свою очередь Яна заявила, что счастлива из-за номинации на выгон, так как сама хочет покинуть проект и улететь к «Гуфу в Апрелевку». Бородина не стала молчать и сообщила Шевцовой, что на днях переписывалась с музыкантом и он пожаловался ей, что никак не может избавиться от навязчивой экс-возлюбленной, а также добавил, что давно заблокировал ее.
Всем известно, что два последних эфира телешоу «Бородина против Бузову» были посвящены 18-летней блондинке Яне Шевцовой, которая приехала покорять скандально-известный проект из города Екатеринбург.
Стоит отметить, что Яна прославилась на всю Россию после того, как призналась в том, что два года тайно встречалась с популярным исполнителем Алексеем Долматовым, более известным под псевдонимом Гуф и даже избавилась от их общего ребенка, так как рэпер отказался признавать его.
На проекте «Дом-2» Шевцова выразила свою симпатию сразу двум молодым людям: Артему Сороке и Захару Саленко, которые тоже отказались строить с девушкой отношения, отметив, что никогда не будут встречаться с «девушкой легкого поведения».
Вчера Ксения Бородина номинировала Яну на уход, так как уверена, что блондинка не намерена строить на шоу любовь, а пришла в Периметр только для того, чтобы в очередной раз прославиться за счет кого-то. Телеведущую поддержал ее коллега по съемочной площадке Влад Кадони, который считает, что Шевцову «дурно» воспитали родители, так как она не имеет никаких моральных принципов.
В свою очередь Яна заявила, что счастлива из-за номинации на выгон, так как сама хочет покинуть проект и улететь к «Гуфу в Апрелевку». Бородина не стала молчать и сообщила Шевцовой, что на днях переписывалась с музыкантом и он пожаловался ей, что никак не может избавиться от навязчивой экс-возлюбленной, а также добавил, что давно заблокировал ее.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:46