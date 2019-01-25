Поклонники раскритиковали Светлану Зеналову из-за игр её ребенка с собакой
Поклонники Светланы Зейналовой раскритиковали её за публикацию нового видео. Ролик показывает игру маленького ребёнка с собакой, которая, по мнению подписчиков знаменитости в Instagram, представляет собой угрозу для здоровья девочки.
В мае младшему ребёнку Зейналовой исполнится год. Телеведущая указала, что превзойти собак могут лишь другие питомцы того же вида, тогда как дети всегда остаются бесспорно лучшими.
«Полная антисанитария и вечная любовь! Знаю, многие Мамы забросают меня камнями, однако лишь таким образом можно привить ребёнку любовь к животным», – отметила Светлана Зейналова в комментарии к публикации в Instagram.
Пользователи предупредили знаменитость, что собака может неожиданно «цапнуть» малышку. Многие рекомендовали проявить осторожность. Один из пользователей фотоблога отметил, что собака его знакомых оставила на лице ребёнка шрам, из-за чего пришлось проводить ряд косметических операций.
Нашлись и такие, кто поддержал Зейналову. Они отмечают, что не стоит говорить про антисанитарию во время игр с домашним животным. Один из пользователей добавил, что такого рода общение с питомцем поможет укрепить иммунитет ребёнка.
В мае младшему ребёнку Зейналовой исполнится год. Телеведущая указала, что превзойти собак могут лишь другие питомцы того же вида, тогда как дети всегда остаются бесспорно лучшими.
«Полная антисанитария и вечная любовь! Знаю, многие Мамы забросают меня камнями, однако лишь таким образом можно привить ребёнку любовь к животным», – отметила Светлана Зейналова в комментарии к публикации в Instagram.
Пользователи предупредили знаменитость, что собака может неожиданно «цапнуть» малышку. Многие рекомендовали проявить осторожность. Один из пользователей фотоблога отметил, что собака его знакомых оставила на лице ребёнка шрам, из-за чего пришлось проводить ряд косметических операций.
Нашлись и такие, кто поддержал Зейналову. Они отмечают, что не стоит говорить про антисанитарию во время игр с домашним животным. Один из пользователей добавил, что такого рода общение с питомцем поможет укрепить иммунитет ребёнка.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:43