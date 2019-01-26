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Учёные обнаружили очаги повышенного мутагенеза в геноме исландцев

Учёные обнаружили очаги повышенного мутагенеза в геноме исландцев во время масштабного исследования. Оказалось, что места изменения хромосом будто притягивают поближе к себе другие мутации, создавая своеобразные скопления.

Учёные обнаружили очаги повышенного мутагенеза в геноме исландцев


Исследование исландских учёных показало, что в геноме населения Исландии имеются своеобразные очаги повышенного мутагенеза. Это эксперты объяснили тем, что во время комбинирования хромосом отца и матери происходит их последующее разделение и частичное изменение каждой, а они, в свою очередь, словно магнитом притягивают к себе другие случайные мутации, возникающие при формировании половых клеток. Кроме того, исследование ДНК более 150 тысяч исландцев показало, что на самом деле подобные мутации далеко не случайны.

Со слов экспертов, наличие очагов повышенного мутагенеза в геноме человека может оказаться уникальным механизмом, защищающим клетки от дополнительных повреждений, ведь они словно магнит притягивают к себе возможные мутации, оберегая тем самым отдалённые от них участки.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 08:00

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