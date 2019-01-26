Компания Facebook хочет объединить чаты WhatsApp, Instagram и Messenger





Это позволит пользователям создавать чаты с людьми, у которых нет одного из этих приложений. Автором необычной инициативы выступил Марк Цукерберг. По его распоряжению разработчики обязаны внедрить в проекты сквозное шифрование, что позволит защитить сообщения от возможности просматривать их лицами, не являющимися участниками беседы. Глава компании сообщил о желании объединить всю инфраструктуру используемых приложений ради увеличения общей полезности соцсети, которая обеспечивает взаимодействие миллиардов пользователей в собственной среде.Отдельно указывается на возможность более частого взаимодействия с приложениями Facebook для развития рекламного бизнеса либо внедрения необычных сервисов монетизации. Часть работников Instagram и WhatsApp выразили обеспокоенность намерениями Цукерберга. Основная проблема возникает на этапе обеспечения защиты данных пользователей. В настоящее время WhatsApp требует со стороны пользователей исключительно номер телефона, а для пользования Facebook Messenger нужно предоставить свою персональную информацию. Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на неуказанные источники, ряд работников поддержки разработки мессенджера уже покинули либо планируют покинуть штат компании. В настоящее время инициатива остаётся на этапе объединения. В Facebook сообщают, что она может быть реализована к завершению текущего либо началу следующего года.