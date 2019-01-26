Разбитый в ДТП Lamborghini Urus продают за $115 тысяч





Из-за аварии был сильно поврежден двигатель. На веб-сайте Copart размещено объявление о реализации разбитого Lamborghini Urus. Продавец просит $115 тысяч, что эквивалентно 7,6 млн рублей, тогда как полностью новая модель стоит порядка $200 тысяч. Отмечается, что общий пробег транспортного средства составляет 1,21 тысячи км. Отмечается, что после аварии у кроссовера сработали подушки безопасности. По итогам удара оказался разрушен передний бампер, сильно погнуты крылья, капот, а также левое колесо на передней оси, повреждены радиатор и силовой агрегат. Подробного описания ДТП продавец к предложению о продаже не приложил.Эксперты отмечают, что цена комплекта 23-дюймовых колесных дисков Taigete Diamond для модели составляет более $5,68 тысячи. Во сколько именно обойдётся ремонт премиального внедорожника - пока сказать сложно. Нельзя исключать, что желающие купить модель всё же найдутся, поскольку в августе 2018-го на аукционе Mecum был представлен суперкар Porsche 959 Komfort с разбитой передней частью, который был оценён в $450 тысяч.