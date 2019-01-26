АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женщина с диагнозом бесплодие беременна ребенком с тремя родителями
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Разбитый в ДТП Lamborghini Urus продают за $115 тысяч

Разбитый Lamborghini Urus продавец предлагает купить у него за $115 тысяч. Кроссовер попал в ДТП, после чего лишился фронтальной части кузова.
Разбитый в ДТП Lamborghini Urus продают за $115 тысяч

Из-за аварии был сильно поврежден двигатель. На веб-сайте Copart размещено объявление о реализации разбитого Lamborghini Urus. Продавец просит $115 тысяч, что эквивалентно 7,6 млн рублей, тогда как полностью новая модель стоит порядка $200 тысяч. Отмечается, что общий пробег транспортного средства составляет 1,21 тысячи км. Отмечается, что после аварии у кроссовера сработали подушки безопасности. По итогам удара оказался разрушен передний бампер, сильно погнуты крылья, капот, а также левое колесо на передней оси, повреждены радиатор и силовой агрегат. Подробного описания ДТП продавец к предложению о продаже не приложил.

Эксперты отмечают, что цена комплекта 23-дюймовых колесных дисков Taigete Diamond для модели составляет более $5,68 тысячи. Во сколько именно обойдётся ремонт премиального внедорожника - пока сказать сложно. Нельзя исключать, что желающие купить модель всё же найдутся, поскольку в августе 2018-го на аукционе Mecum был представлен суперкар Porsche 959 Komfort с разбитой передней частью, который был оценён в $450 тысяч.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Facebook хочет объединить чаты
Разбитый в ДТП Lamborghini Urus продают
Учёные озвучили рекомендации,
Сервис Spotify получил новую функцию
Volkswagen выпустил 5-миллионный Tiguan
В Интернете появилось шпионское фото
Опубликованы первое фото нового
Представлена эксклюзивная Audi A6 55
Модель Аре Рохас публично разделась
Ученые выяснили, что неандертальцы
Новая линейка косметики Кайли Дженнер
Студент ГИТИСа сыграл на баяне хит Deep
Женщина с диагнозом бесплодие беременна
Эвелина Бледанс рассказала об успешных
Гарик Мартиросян пригрозил уйти к
Александр Адабашьян рассказал о
Ольга Кабо призналась, что её дочь не
Коллеги Шепелева прервали запись "На
Фильм с Сами Насери и Марией Шукшиной
Бывший композитор «Ласкового мая»
Виктория Райдос рассказала, почему
Ани Лорак приняла участие в черно-белой
Эксперты дали 8 эффективных советов для
Отца экс-вокалистки «Тату» Елены
Рэп-исполнитель Гуф пожаловался Ксении
Надежда Бабкина прилетела в Красноярск
Поклонники раскритиковали Светлану
Ученые: Сексуальные песни птиц не
Глушаков может лишить жену жилья после
Обновление Xiaomi Mi A2 провоцирует
Просмотреть все новости