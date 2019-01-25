Группа Backstreet Boys выпустила новый альбом впервые за 6 лет

Пластинка получила название DNA, указывается в материале на официальном веб-сайте музыкальной группы из США., - указывается в сообщении музыкантов.В аккаунте коллектива в Instagram отмечается, что новый альбом членов группы, ставшего популярным в 90-е года минувшего века, считают любимым. В состав выпуска вошли 12 композиций. Альбом уже можно прослушать на стриминговых сервисах от Apple, Google и Яндекс. Коллектив Backstreet Boys создан в 1993-м в США. Все первые 10 альбомов музыкантов получали первое место в американском хит-параде под названием «Billboard 200».