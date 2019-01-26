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Учёные озвучили рекомендации, помогающие быстро заснуть

Учёные озвучили ряд рекомендаций, которые помогут быстро заснуть. Специалисты отметили также, что в холодное время года бессонница является довольно распространённым явлением, сопровождающимся частыми депрессиями.

Учёные озвучили рекомендации, помогающие быстро заснуть


Учёные уже давно выяснили, что с наступлением холодов и сокращением светового дня люди чувствуют себя хуже. Это связано не только с недостатком витаминов, но также минимальным количеством солнечного света и тепла. Доказано, что каждый 15-й человек склонен к сезонному аффективному расстройству - депрессивному состоянию, которое заставляет чувствовать уныние и слабость. Нередко на фоне данного расстройства развивается и бессонница, для эффективной борьбы с которой эксперты уже дали ряд рекомендаций. Важным правилом учёные называют создание спокойной обстановки дома примерно за час до предполагаемого сна. В этот период следует отказаться от просмотра телевизора, мониторинга соцсетей и даже прослушивания музыки, а вот чтение книги или живое общение с близкими пойдёт только на пользу. Также стоит заранее позаботиться об устранении раздражающих факторов, которыми могут быть посторонние звуки и яркий свет, после чего обязательно подумать о чём-нибудь приятном.

То, насколько быстро человек может заснуть, зависит и от комфортности матраса, поэтому крайне важно не экономить на его покупке. Последнее правило касается непосредственно правильного пробуждения. Учёные советуют открывать шторы в спальне после первого звонка будильника, это поможет избежать гиперсомнии, ведь избыток сна, как и его недостаток, тоже весьма вреден для организма.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 05:00

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