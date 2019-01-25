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Эвелина Бледанс рассказала об успешных ухажерах и дорогих подарках

Известная российская ведущая и актриса всегда пользовалась большим успехом у мужчин. В одном из интервью Эвелина Бледанс решила рассказать об успешных ухажерах, не добившихся ее внимания дорогими подарками.

Эвелина Бледанс рассказала об успешных ухажерах и дорогих подарках

Ведущая ток-шоу "Человек-невидимка" вспомнила: обеспеченные мужчины предлагали ей дорогие автомобили, драгоценности, несмотря на то, что Эвелина Бледанс состояла в законном браке с Александром Семиным.

Актриса отказывала всем претендентам на ее руку, сердце и остальные привлекательные формы. Отношения по расчету - не для нее. Знаменитость признается: она привыкла работать и обеспечивать себя сама.
Эвелина Бледанс рассказала об успешных ухажерах и дорогих подарках

В настоящее время 49-летняя телезвезда принимает участие в репетициях одновременно троих спектаклей. Очень часто приходиться "разрываться между площадками". Но тем не менее, теледива ни за что не согласиться стать пассией какого-нибудь богатого поклонника. По словам Эвелины Бледанс, создавать идеальные условия для жизни своего младшего наследника Семена - её призвание.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:54

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