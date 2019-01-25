Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина призналась, что отказалась от двух квартир в Москве

«Мне написал подписчик из Ростова-на-Дону, который заявил, что давно мечтает со мной встретиться. Конечно же, что я отказалась..», - заявила Сударкина.

«Я знаю, что бесплатным бывает только сыр в мышеловке!», - подчеркнула звезда «Дома-2».





По словам Ольги, один из ее поклонников предложил ей встретиться с ним за «крупное вознаграждение», а если быть точнее, за подарок в виде недвижимости в Москве.Не секрет, что несколько дней назад Сударкина со скандалом покинула популярную телестройку «Дом-2». По слухам, которые продолжают ходить в социальных сетях, Ольгу выгнали за ворота не участники проекта, а руководство шоу, а если быть точнее именно Ксения Бородина, которой не понравилось, что девушка позволила себе ей возразить.Считанные часы назад экс-участница реалити-шоу вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, поспешив рассказать поклонникам об заманчивом предложении, которое она получила буквально на следующий день после того, как покинула Периметр.По словам Ольги, за свидание с ней воздыхатель готов был заплатить 200 тысяч долларов. Сударкина сразу же подсчитала, что за такие деньги она сможет спокойно приобрести себе несколько квартир в Москве. Впрочем, отвечать согласием на заманчивое предложение девушка все-таки не стала.