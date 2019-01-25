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Модель Аре Рохас публично разделась догола в знак протеста против насилия над женщинами

Мексиканская модель Аре Рохас публично разделась догола в знак протеста против насилия над женщинами. Позже результаты откровенной фотосессии на общественной заправке появились в её Instagram-профиле, где разгневанные подписчики уже раскритиковали «голые» снимки.

Модель Аре Рохас публично разделась догола в знак протеста против насилия над женщинами


Аре Рохас регулярно публикует на своей странице в Instagram откровенные фотографии, поэтому полагала, что её протест против насилия над женщинами многие воспримут положительно. Для этого мексиканская модель вместе с фотографом приехала на одну из общественных заправок, где, несмотря на людей, в том числе и мужчин, разделась догола и просто начала позировать. Опубликовав результаты фотосессии в соцсети, Рохас столкнулась с массовой критикой и даже угрозами, которые, к слову, в основном исходили от женской половины подписчиков её аккаунта. Некоторые предупредили её о расправе, а кто-то просто пристыдил, выразив таким образом своё возмущение.

Модель призналась, что сложившаяся ситуация очень расстроила её, ведь это лишний раз показывает, что людей больше волнует именно публичная нагота, а не острый вопрос насилия над женщинами, которое, к сожалению, воспринимается в современном мире, как нечто само собой разумеющееся.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 23:00

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