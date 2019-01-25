В Санкт-Петербурге офис издания «ПолитЭксперт» 2 дня эвакуировали из-за угроз взрыва
В Санкт-Петербурге сотрудников издания «ПолитЭксперт» эвакуировали из-за угроз взрыва в зданиях расположения офисов. По сообщению редакции, нормальная работа не ведётся 2-й день по причине ведения деятельности «почтовых террористов».
Накануне были присланы электронные письма, в которых имелась угроза взрыва бизнес-центра «Лахта-2». Отмечалось, что «будут жертвы». В соответствующем БЦ находится ряд организаций, включая редакцию «ПолитЭкспертa». Представители СМИ, уверены, что именно они стали целью злоумышленников, поскольку сегодня ситуация повторилась.
С территории бизнес-центра эвакуировали всех присутствующих. Суммарно речь идёт о приблизительно 300 людях. В итоге оказалась парализована деятельность ряда компаний, размещенных в БЦ. Сообщения, отправленные на адреса судов, указывали, что злоумышленники готовы взять на себя ответственность за жертвы, которые будут в случае отказа от эвакуации, сообщает ПолитЭксперт. После обследования здания взрывных устройств специалисты не выявили. В ходе обоих инцидентов никто не пострадал.
Накануне были присланы электронные письма, в которых имелась угроза взрыва бизнес-центра «Лахта-2». Отмечалось, что «будут жертвы». В соответствующем БЦ находится ряд организаций, включая редакцию «ПолитЭкспертa». Представители СМИ, уверены, что именно они стали целью злоумышленников, поскольку сегодня ситуация повторилась.
С территории бизнес-центра эвакуировали всех присутствующих. Суммарно речь идёт о приблизительно 300 людях. В итоге оказалась парализована деятельность ряда компаний, размещенных в БЦ. Сообщения, отправленные на адреса судов, указывали, что злоумышленники готовы взять на себя ответственность за жертвы, которые будут в случае отказа от эвакуации, сообщает ПолитЭксперт. После обследования здания взрывных устройств специалисты не выявили. В ходе обоих инцидентов никто не пострадал.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:43