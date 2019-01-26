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Сервис Spotify получил новую функцию блокировки «нежелательных» артистов

Сервис Spotify оснастили новым функционалом, который открывает возможность блокировать «нежелательных» для пользователя артистов. Корректировка соответствующего пункта настроек исключает прослушивания композиций нелюбимых собственниками смартфонов исполнителей.
Сервис Spotify получил новую функцию блокировки «нежелательных» артистов

Новая возможность Spotify на сегодня остаётся на стадии тестирования. Опция блокирования исполнителя станет доступной в исправленной версии приложения, которое станет работать на смартфонах от Apple. Всем пользователям представят возможность ограничить показ композиций заданного ими исполнителя. Соответствующие артисты исчезнут из перечня воспроизведения в библиотеках, диаграммах, а также на будут появляться в плейлистах радиостанции.

Использовать новые возможности Spotify можно после указания в поиске приложения имени исполнителя. Следующим шагом идёт активация клавиши меню в верхней части дисплея. Она выполнена в виде трёх точек. После этого откроется страница с доступными вариантами действия. В случае активации пункта «не играть данного артиста», блокировка будет включена. Отключить опцию можно переходом на аккаунт исполнителя либо группы. Там потребуется убрать блокировку через соответствующий раздел меню.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 04:00

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