Сервис Spotify получил новую функцию блокировки «нежелательных» артистов





Новая возможность Spotify на сегодня остаётся на стадии тестирования. Опция блокирования исполнителя станет доступной в исправленной версии приложения, которое станет работать на смартфонах от Apple. Всем пользователям представят возможность ограничить показ композиций заданного ими исполнителя. Соответствующие артисты исчезнут из перечня воспроизведения в библиотеках, диаграммах, а также на будут появляться в плейлистах радиостанции.Использовать новые возможности Spotify можно после указания в поиске приложения имени исполнителя. Следующим шагом идёт активация клавиши меню в верхней части дисплея. Она выполнена в виде трёх точек. После этого откроется страница с доступными вариантами действия. В случае активации пункта «не играть данного артиста», блокировка будет включена. Отключить опцию можно переходом на аккаунт исполнителя либо группы. Там потребуется убрать блокировку через соответствующий раздел меню.