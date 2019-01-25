Ученые выяснили, что неандертальцы умели создавать мощное оружие





Исследователи изучили фрагменты орудий, изготовленных 300 тыс. лет назад. Найденные в Германии части древних копий подтверждают тот факт, что неандертальцы могли делать оружие, имеющее аэродинамические свойства. Эксперты смогли воссоздать копья целиком. Это позволило понять: созданные для охоты орудия могли преодолевать большое расстояние и вонзаться в крупных зверей, при этом сами древние охотники не подвергались риску.Результаты научной работы очень удивили представителей мира науки, так как до этого было принято считать: неандертальцы применяли только примитивные предметы, использующиеся для поражения добычи с близкого расстояния.Новое открытие является свидетельством того, что вымершие около 40 тыс. лет назад из-за климатических изменений племена неандертальцев были достаточно развитыми и умелыми.