АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женщина с диагнозом бесплодие беременна ребенком с тремя родителями
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Ученые выяснили, что неандертальцы умели создавать мощное оружие

Ученым удалось выяснить, что неандертальцы искусно создавали мощное оружие, позволяющее охотиться на крупных животных. По мнению палеонтологов, копья вымерших гоминидов могли поражать добычу или противника на расстоянии 20 метров. Результаты исследования публикует Scientific Reports.

Ученые выяснили, что неандертальцы умели создавать мощное оружие

Исследователи изучили фрагменты орудий, изготовленных 300 тыс. лет назад. Найденные в Германии части древних копий подтверждают тот факт, что неандертальцы могли делать оружие, имеющее аэродинамические свойства. Эксперты смогли воссоздать копья целиком. Это позволило понять: созданные для охоты орудия могли преодолевать большое расстояние и вонзаться в крупных зверей, при этом сами древние охотники не подвергались риску.

Результаты научной работы очень удивили представителей мира науки, так как до этого было принято считать: неандертальцы применяли только примитивные предметы, использующиеся для поражения добычи с близкого расстояния.
Ученые выяснили, что неандертальцы умели создавать мощное оружие

Новое открытие является свидетельством того, что вымершие около 40 тыс. лет назад из-за климатических изменений племена неандертальцев были достаточно развитыми и умелыми.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Модель Аре Рохас публично разделась
Ученые выяснили, что неандертальцы
Новая линейка косметики Кайли Дженнер
Студент ГИТИСа сыграл на баяне хит Deep
Женщина с диагнозом бесплодие беременна
Эвелина Бледанс рассказала об успешных
Гарик Мартиросян пригрозил уйти к
Александр Адабашьян рассказал о
Ольга Кабо призналась, что её дочь не
Коллеги Шепелева прервали запись "На
Фильм с Сами Насери и Марией Шукшиной
Бывший композитор «Ласкового мая»
Виктория Райдос рассказала, почему
Ани Лорак приняла участие в черно-белой
Эксперты дали 8 эффективных советов для
Отца экс-вокалистки «Тату» Елены
Рэп-исполнитель Гуф пожаловался Ксении
Надежда Бабкина прилетела в Красноярск
Поклонники раскритиковали Светлану
Ученые: Сексуальные песни птиц не
Глушаков может лишить жену жилья после
Обновление Xiaomi Mi A2 провоцирует
Самый древний камень Земли обнаружили в
Группа Backstreet Boys выпустила новый
Жена Рената Давлетьярова Женя Малахова
Аналитики назвали недостатки
Дочь Джоннни Деппа в 19 лет может
Яна Рудковская показала в Instagram
В Санкт-Петербурге офис издания
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Просмотреть все новости