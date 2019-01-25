Ученые выяснили, что неандертальцы умели создавать мощное оружие
Ученым удалось выяснить, что неандертальцы искусно создавали мощное оружие, позволяющее охотиться на крупных животных. По мнению палеонтологов, копья вымерших гоминидов могли поражать добычу или противника на расстоянии 20 метров. Результаты исследования публикует Scientific Reports.
Исследователи изучили фрагменты орудий, изготовленных 300 тыс. лет назад. Найденные в Германии части древних копий подтверждают тот факт, что неандертальцы могли делать оружие, имеющее аэродинамические свойства. Эксперты смогли воссоздать копья целиком. Это позволило понять: созданные для охоты орудия могли преодолевать большое расстояние и вонзаться в крупных зверей, при этом сами древние охотники не подвергались риску.
Результаты научной работы очень удивили представителей мира науки, так как до этого было принято считать: неандертальцы применяли только примитивные предметы, использующиеся для поражения добычи с близкого расстояния.
Новое открытие является свидетельством того, что вымершие около 40 тыс. лет назад из-за климатических изменений племена неандертальцев были достаточно развитыми и умелыми.
Исследователи изучили фрагменты орудий, изготовленных 300 тыс. лет назад. Найденные в Германии части древних копий подтверждают тот факт, что неандертальцы могли делать оружие, имеющее аэродинамические свойства. Эксперты смогли воссоздать копья целиком. Это позволило понять: созданные для охоты орудия могли преодолевать большое расстояние и вонзаться в крупных зверей, при этом сами древние охотники не подвергались риску.
Результаты научной работы очень удивили представителей мира науки, так как до этого было принято считать: неандертальцы применяли только примитивные предметы, использующиеся для поражения добычи с близкого расстояния.
Новое открытие является свидетельством того, что вымершие около 40 тыс. лет назад из-за климатических изменений племена неандертальцев были достаточно развитыми и умелыми.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:00