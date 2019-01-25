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Гарик Мартиросян пригрозил уйти к Скорсезе, если «крутой режиссёр» не даст ему «крутую роль»

Гарик Мартиросян в шутку пригрозил уйти к Мартину Скорсезе, если «крутой режиссёр» не даст ему «крутую роль» в каком-нибудь фильме. Также юморист упомянул в публикации своего товарища Семёна Слепакова, выразив надежду, что тот поймёт его намёк.

Гарик Мартиросян пригрозил уйти к Скорсезе, если «крутой режиссёр» не даст ему «крутую роль»


Гарик Мартиросян не перестаёт шутить даже в реальной жизни. Его новая публикация в Instagram изрядно повеселила подписчиков, ведь кроме забавного снимка с гримасой на лице, юморист написал довольно выделяющийся текст. Комик в шутку пригрозил, что уйдёт работать к Мартину Скорсезе, если на него в ближайшее время не обратит внимания какой-нибудь «крутой режиссёр» и не даст «крутую роль» в не менее «крутом фильме». Кроме того, в тексте поста Мартиросян отметил своего товарища Семёна Слепакова, надеясь на то, что тот поймёт очевидный намёк и начнёт действовать.

Кроме того, шоумен заявил, что уже здорово натренировался для роли «крутого парня», поэтому на съёмки может отправляться хоть сейчас. В комментариях фанаты комика заметили его сходство на опубликованном снимке с фирменной гримасой Брюса Уиллиса, отметив, что скорее всего именно у Мартиросяна голливудский актёр её и позаимствовал.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:43

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