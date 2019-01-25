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Жена Тарасова Анастасия Костенко впервые рассказала, как строила карьеру модели

Третья супруга известного российского футболиста Дмитрия Тарасова – Анастасия Костенко рассказала, каким был ее путь от обычной ростовской девушки до жены бывшего мужа самой Ольги Бузовой.

Вчера Костенко впервые решила рассказать своим подписчикам, как же она пришла к решению о том, чтобы построить карьеру в модельном бизнесе. По словам Анастасии, ее путь был очень сложным, ведь постоянные конкурсы красоты и титулы не каждой девушке по силам.

Жена Тарасова Анастасия Костенко впервые рассказала, как строила карьеру модели

Как оказалось, у супруги Тарасова уже давно спрашивают о том, почему она решила заниматься такой профессией. Выяснилось, что для Анастасии все началось совершенно спонтанно. Костенко принимала участия в конкурсе, который проводило агентство из Ростова, где получила звание «Донская Красавица».

На этом же конкурсе Анастасия подружилась с «удивительным человеком» - Валентиной Расуловой, которая в 2012 году стала «Мисс Ростова». После финала руководитель агентства заявил Костенко, что она смогла заинтересовать коллег из Москвы.

«Дальше все как по сценарию: сняли видеовизитку, снэпы и замерили параметры», - вспоминает Костенко.


Жена Тарасова Анастасия Костенко впервые рассказала, как строила карьеру модели

По словам Анастасии, сначала она относилась к карьере модели довольно скептически и с недоверием, однако все-таки хорошо понимала, что это начало «нового этапа».

Выяснилось, что Костенко в своем столь юном возрасте уже успела поработать моделью даже в Китае, где она провела чуть больше 3 месяцев. По мнению жены Тарасова, именно эта страна является хорошей школой подготовки, помогающей каждой девушке правильно внедриться в мир моды.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:11

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