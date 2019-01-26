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Volkswagen выпустил 5-миллионный Tiguan

Компания Volkswagen собрала на конвейере 5-миллионную единицу своей модели Tiguan. Авто сделано на площадке в Вольфсбурге.
Volkswagen выпустил 5-миллионный Tiguan

Компания производит данный компакт-кросс в течение 12 лет. По сообщениям представителей Volkswagen, появление Tiguan в составе фирменной линейки производства оказалось весьма значительным этапом во всей истории марки. Продукт особенно выделился среди конкурентов на фоне постоянного увеличения популярности авто сегмента SUV.

«Tiguan смог перейти историческую отметку в 5 млн единиц. Все технологии компании и необычный командный дух привели к обеспечению прочной базы для исполнения успешной стратегии, нацеленной на развитие внедорожников», – сообщил Андреас Тостманн, один из членов дирекции Volkswagen, ответственной за производство моделей.

Tiguan вместе с удлиненной версией, использующей в названии индекс Allspace, на сегодня собираются на 4-х разных конвейерах. Помимо площадки на домашнем рынке, бренд выпускает популярную модель на территории КНР, РФ и Мексики. По данным профсоюза Volkswagen, работа по сборке Tiguan обеспечивает трудовой занятостью десятки тысяч квалифицированных работников, а также вносит существенный вклад в доходность компании и её сотрудников.

В 2018-м модель Tiguan на всём мировом рынке смогли продать в количестве почти 800 тысяч единиц. В РФ за 2018-й, по информации Ассоциации евробизнеса, удалось реализовать 33,5 тысячи экземпляров продукта немецкого бренда, что на 6 тысяч превышает показатель 2017 года. Авто включили в состав ТОП-15 наиболее продаваемых продуктов на российском рынке.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:00

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