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В Интернете появилось шпионское фото кроссовера Genesis

Компания Genesis занимается тестированием своего кроссовера, шпионский снимок которого уже попал в Интернет. На всеобщее обозрение производитель выставит новинку не ранее осени.
В Интернете появилось шпионское фото кроссовера Genesis

В компании о желании сконструировать кроссовер сообщили в 2017 году. Тогда в США Genesis привезла концепт внедорожника GV80, и дизайн серийной модели сбережет ряд характеристик прототипа. Как предполагается, новый кросс получит 3,5-литровый мотор с турбоагрегатом и пятилитровый атмосферный двигатель. Базовые версии новинки окажутся заднеприводными, но за доплату клиент может купить и машину с полным приводом.

Судя по шпионским фотографиям Genesis GV80, можно отметить, что радиаторная решетка будет меньшей, нежели имеется у прототипа, а лицевые фары обретут классический стиль. Также не будет в перечне оснащения боковых камер, вместо них появятся обычные зеркала. В компании кроссовер назвали конкурентом Audi Q7 и BMW X5.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:00

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