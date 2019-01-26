В Интернете появилось шпионское фото кроссовера Genesis





В компании о желании сконструировать кроссовер сообщили в 2017 году. Тогда в США Genesis привезла концепт внедорожника GV80, и дизайн серийной модели сбережет ряд характеристик прототипа. Как предполагается, новый кросс получит 3,5-литровый мотор с турбоагрегатом и пятилитровый атмосферный двигатель. Базовые версии новинки окажутся заднеприводными, но за доплату клиент может купить и машину с полным приводом.Судя по шпионским фотографиям Genesis GV80, можно отметить, что радиаторная решетка будет меньшей, нежели имеется у прототипа, а лицевые фары обретут классический стиль. Также не будет в перечне оснащения боковых камер, вместо них появятся обычные зеркала. В компании кроссовер назвали конкурентом Audi Q7 и BMW X5.