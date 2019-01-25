TKEY DMCC создала амбициозную платёжную систему Tkeycoin





Компания TKEY DMCC анонсировала запуск инновационной системы мобильных и банковских платежей на технологической платформе Tkeycoin. Согласно заявлению разработчиков, система станет первой независимой от США и Европейского банка платформой, посредством которой пользователи смогут выполнять внутренние и трансграничные переводы вне международных платёжных каналов. Система сможет надёжно защитить финансовую деятельность торговых, банковских и государственных субъектов, а также обычных людей, владеющих веб-кошельками Tkeycoin.Новая платёжная система будет работать через единый платёжный шлюз, который обеспечит обработку и маршрутизацию транзакций. На первом этапе программный модуль будет работать с TCD, а в перспективе и со всеми остальными криптовалютами. В качестве пользовательского инструмента системы выступит программное приложение для ОС Android и iOS, с помощью которого через Apple Pay и Google Pay можно будет оплачивать криптовалютой услуги и товары онлайн и оффлайн, смартфоном с чипом NFC. Криптовалютные платежи в оффлайновых торговых точках будут автоматически конвертироваться в валюту получателя. Планируется, что к уже готовым функциям обмена, платежей и переводов, в функционал системы добавится мультиомбен, когда получатель платежа сможет сам выбирать валюту приёма.Сейчас программисты и инженеры TKEY DMCC готовят платёжную систему Tkeycoin к запуску в России и ОАЭ, после чего её выведут на глобальный уровень. Таким способом создатели проекта решили продемонстрировать признательность инвесторам двух стран, которые вкладывали и продолжают вкладывать в цифровые активы Tkeycoin, способствуя стабильному росту их биржевого курса, развитию технологий и успеху компании в целом. На текущий момент компания TKEY DMCC продолжает эмиссию акций с размещением на бирже, спрос на которые после выхода новости о запуске системы быстрых платежей Tkeycoin увеличился в два с половиной раза.