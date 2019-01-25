Студент ГИТИСа сыграл на баяне хит Deep Purple для Медведева
Студент ГИТИСа исполнил для российского премьера Дмитрия Медведева песню Deep Purple — «Smoke On The Water» на баяне. По словам главы правительства, такая интерпретация мирового хита ему очень понравилась.
В честь Дня студента Медведев посетил студенческий театр при ГИТИСе, где недавно был проведен капитальный ремонт всех помещений. Глава правительства оценил новый облик залов для проведения мероприятий и спектаклей и послушал небольшое представление от учеников вуза. В рамках одного из номеров студент факультета музыкального театра сыграл знаменитую композицию «Smoke On The Water», чем сильно удивил Медведева.
В ходе визита российского премьера студенты также пригласили его на репетицию постановки «Аршин мал алан». Медведеву предложили сесть на место в первом ряду для того, чтобы он смог поближе рассмотреть молодых актеров. Премьер отметил, что постановка ему очень понравилась благодаря оригинальности и качественной игре.
В честь Дня студента Медведев посетил студенческий театр при ГИТИСе, где недавно был проведен капитальный ремонт всех помещений. Глава правительства оценил новый облик залов для проведения мероприятий и спектаклей и послушал небольшое представление от учеников вуза. В рамках одного из номеров студент факультета музыкального театра сыграл знаменитую композицию «Smoke On The Water», чем сильно удивил Медведева.
В ходе визита российского премьера студенты также пригласили его на репетицию постановки «Аршин мал алан». Медведеву предложили сесть на место в первом ряду для того, чтобы он смог поближе рассмотреть молодых актеров. Премьер отметил, что постановка ему очень понравилась благодаря оригинальности и качественной игре.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 21:00