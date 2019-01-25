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Ольга Кабо призналась, что её дочь не станет актрисой

Ольга Кабо рассказала фанатам о том, что её дочь не станет актрисой, как думают многие окружающие. Девушка, как выяснилось, полностью посвятила себя хореографии, а совсем скоро завершит балетмейстерский курс ГИТИСа.

Ольга Кабо призналась, что её дочь не станет актрисой


Сегодня Ольга Кабо на своей странице в Instagram опубликовала новый пост, в котором поздравила всех Татьян, и свою наследницу в том числе, с днём ангела. Кроме того, знаменитость рассказала фанатам, что её дочь не станет актрисой, как думают многие окружающие, ведь уже с головой окунулась в хореографию. В свои 20 лет девушка окончила Академию Хореографии при Большом театре, и теперь завершает балетмейстерский курс ГИТИСа. Со слов Кабо, её старшая наследница с самого детства получала огромное удовольствие от танцев, что со временем переросло из мечты в хобби, а теперь и вовсе стало неотъемлемой частью её жизни.

Ольга Кабо нисколько не жалеет о том, что дочь не захотела становиться актрисой, считая, что каждый имеет право заниматься любимым делом, приносящим только удовольствие. Сама же звёздная мать любит посещать выступления 20-летней Татьяны, которая каждый раз поражает публику новыми образами, рождающимися в танце.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:25

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