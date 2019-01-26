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Опубликованы первое фото нового электрокара BMW i4

В интернете появились первый снимок нового электрокара модели BMW i4. Транспортное средство немецкой марки, покрытое камуфляжной плёнкой, заметили на дорогах во время транспортировки.
Опубликованы первое фото нового электрокара BMW i4

Модель может дебютировать в 2020-м году. После появления на рынке продукт немецкого бренда способен стать одним из ключевых конкурентов американской Tesla Model. Авто BMW i4 не выделяется своим дизайном на фоне множества электрокаров, которые оснащают корпусами в футуристическом стиле. Модель по своему виду сильно напоминает Gran Coupe, однако по фото можно сказать, что разработчики добавили ряд узнаваемых элементов, характерных для i3 и i8. Предположительно, производитель намеренно отказался от использования нестандартной внешности своего продукта, чтобы выделить её доступность, а также привлечь внимание консервативно настроенных покупателей.

Купе 4-Series на сегодня считается достаточно успешной моделью, которой удалось завоевать популярность на общем мировом рынке. Вариация электрокара сможет получить ряд уникальных особенностей, однако дизайн не станет выходить за границы привычных рамок компании. При этом некоторые специалисты авторынка допускают переработку радиаторной решетки и ручек дверных замков.

BMW i4 появится на рынке в версии с полным либо задним приводом. Первая версия будет оснащаться двумя электродвигателями, которые станут передавать вращающий момент отдельно на переднюю и заднюю оси. Купе может оказаться наиболее динамичным в числе своего класса. Запас хода за счет вместительных аккумуляторов и экономного расхода заряда составит 700 км.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 01:00

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