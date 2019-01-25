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Александр Адабашьян рассказал о спасении его жизни Ярмольником в 2010 году

Леонид Ярмольник спас актера, который играл дворецкого Бэрримора в картине «Собака Баскервилей». Об этом рассказал сам Александр Адабашьян в студии программы «Кто хочет стать миллионером?», после чего рассказал подробности инцидента.
Александр Адабашьян рассказал о спасении его жизни Ярмольником в 2010 году

Случай со спасением жизни произошел в 2010 году. Тогда у Александра Адабашьяна случился разрыв аорты, а медики из бригады скорой сообщили жене артиста об отсутствии у них возможности сделать что-либо в этой ситуации. Адабашьян был отправлен в реанимационное отделение. После этого супруга артиста, пребывая в отчаянии, позвонила Ярмольнику. Артист посреди ночи сумел уговорить опытного хирурга по сосудам Юрия Белова отправиться вместе с группой ассистентов в операционную. Медики боролись за спасение жизни Адабашьяна в течение 4-х часов, а также сумели спасти его.

Артист всё еще с ужасом вспоминает ту ночь. Сам Леонида Ярмольник на это попытался отшутиться, что в его случае любой поступил бы аналогичным образом. При этом зрители всё равно отреагировали на признание Адабашьяна громкими аплодисментами.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:34

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