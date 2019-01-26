АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женщина с диагнозом бесплодие беременна ребенком с тремя родителями
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Представлена эксклюзивная Audi A6 55 TFSI с огромным передним бампером

Компания Audi выпустила седан A6 55 TFSI нового поколения с трехлитровым агрегатом V6 и массивным передним бампером. Автомобиль был показан на официальной презентации, организованной немецкой фирмой.
Представлена эксклюзивная Audi A6 55 TFSI с огромным передним бампером

В профиль новинку от прежнего поколения смогут отличить только эксперты, но помимо этого у Audi A6 имеются и иные изменения, касающиеся стиля и дизайна. Например, транспорт обладает широкой и приземистой «мордой» со спойлерами и масштабными воздухозаборниками. Лицевая сторона A6 отличается от предыдущих версий дизайнерским исполнением и комплектацией. На новом автомобиле можно увидеть многочисленные датчики, радары и лидары, являющиеся частью «полуавтоматики» пилотирования. Функционируют системы пока не в полной мере и раздельно: в Европе нет правильно составленного согласования беспилотных опций.

Также стоит отметить отличное оснащение у Audi A6. Передняя панель обыграна в ромбовидной трехэтажной стилистике с использованием элитного алюминия, хрома и иных металлов. При этом без минусов не обошлось: инженеры решили сделать верхнюю часть консоли с дефлекторами обдува из дешевого пластика.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлена эксклюзивная Audi A6 55
Модель Аре Рохас публично разделась
Ученые выяснили, что неандертальцы
Новая линейка косметики Кайли Дженнер
Студент ГИТИСа сыграл на баяне хит Deep
Женщина с диагнозом бесплодие беременна
Эвелина Бледанс рассказала об успешных
Гарик Мартиросян пригрозил уйти к
Александр Адабашьян рассказал о
Ольга Кабо призналась, что её дочь не
Коллеги Шепелева прервали запись "На
Фильм с Сами Насери и Марией Шукшиной
Бывший композитор «Ласкового мая»
Виктория Райдос рассказала, почему
Ани Лорак приняла участие в черно-белой
Эксперты дали 8 эффективных советов для
Отца экс-вокалистки «Тату» Елены
Рэп-исполнитель Гуф пожаловался Ксении
Надежда Бабкина прилетела в Красноярск
Поклонники раскритиковали Светлану
Ученые: Сексуальные песни птиц не
Глушаков может лишить жену жилья после
Обновление Xiaomi Mi A2 провоцирует
Самый древний камень Земли обнаружили в
Группа Backstreet Boys выпустила новый
Жена Рената Давлетьярова Женя Малахова
Аналитики назвали недостатки
Дочь Джоннни Деппа в 19 лет может
Яна Рудковская показала в Instagram
В Санкт-Петербурге офис издания
Просмотреть все новости