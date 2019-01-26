Представлена эксклюзивная Audi A6 55 TFSI с огромным передним бампером





В профиль новинку от прежнего поколения смогут отличить только эксперты, но помимо этого у Audi A6 имеются и иные изменения, касающиеся стиля и дизайна. Например, транспорт обладает широкой и приземистой «мордой» со спойлерами и масштабными воздухозаборниками. Лицевая сторона A6 отличается от предыдущих версий дизайнерским исполнением и комплектацией. На новом автомобиле можно увидеть многочисленные датчики, радары и лидары, являющиеся частью «полуавтоматики» пилотирования. Функционируют системы пока не в полной мере и раздельно: в Европе нет правильно составленного согласования беспилотных опций.Также стоит отметить отличное оснащение у Audi A6. Передняя панель обыграна в ромбовидной трехэтажной стилистике с использованием элитного алюминия, хрома и иных металлов. При этом без минусов не обошлось: инженеры решили сделать верхнюю часть консоли с дефлекторами обдува из дешевого пластика.