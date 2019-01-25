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Фильм с Сами Насери и Марией Шукшиной «Ушедшие в туман» выйдет в прокат осенью 2019 года

Российский фильм с Сами Насери и Марией Шукшиной под названием «Ушедшие в туман» выйдет в прокат осенью текущего года. В рамках пресс-конференции французский актер рассказал, что ему было очень интересно работать в новом для него жанре с отечественным режиссером.
Фильм с Сами Насери и Марией Шукшиной «Ушедшие в туман» выйдет в прокат осенью 2019 года

«Мне сообщили, что режиссер Вера Соколова хочет снять фильм с моим участием. Несколько лет назад мы уже вели переговоры по поводу совместной работы над картиной о Федоре Шаляпине, но тогда дела не пошли так далеко. Сейчас же мы почти закончили фильм, готовящийся к премьере осенью», - рассказал Насери.

Новый фильм Соколовой будет представлять собой драму с элементами мистики. Насери отметил, что соответствующая атмосфера присутствовала и на съемках, на которых произошла масса странных событий. Режиссер картины также прокомментировала грядущую премьеру. По ее словам, в центре сюжета окажется борьба добра и зла в непривычном проявлении.

Одну из главных ролей в «Ушедших в туман» исполнил Георгий Смирнов, который также напишет и сценарий. За женскую партию в ленте отвечает Мария Шукшина.



 
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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 20:19

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