Вопросы о работе Курбану Омарову начала задавать даже маленькая дочь Теона

«Весь бизнес Курбана постоянно сводится к его встречам с друзьями! А работает в этой семье только Бородина!», - заявил один из подписчиков Омарова.

Не секрет, что большинство интернет-пользователей не верит в то, что супруг ведущей реалити-шоу «Дом-2» на самом деле работает, ведь мужчина почти все время находится дома с маленькой дочерью, с которой ежедневно записывает различные видеоролики и публикует их в социальных сетях.Подобное мнение об Омарове его подписчики объясняют довольно просто. По словам читателей, в Сети уже давно есть информация о том, что все его фирмы совсем скоро официально будут закрыты, а бизнес по изготовлению футболок давным-давно прикрыли. Да и различные видео проекты, в которых рассказывалось о тех или иных знаменитостях, не получили должной популярности.По всей видимости, бизнесмен пытается хоть как-то заработать с помощью видеозаписей, которые он каждый день публикует у себя на страничке в Instagram. Главной героиней всех этих роликов является маленькая дочь Омарова – Теона.У читателей есть подозрения, что Курбан планирует сделать Теоне ее собственный блог, за счет которого малышка уже сейчас начнет приносить в семью деньги. Так вот, на одном из недавних видео Теона, играя с куклой, спросила у папы, что он делал, что так сильно устал. И несмотря на то, что Омаров тут же ответил дочери, что работал, девочка не стала реагировать на его слова и продолжила играться.