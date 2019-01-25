Бывший композитор «Ласкового мая» Сергей Кузнецов чуть не застрелил Андрея Разина

Композитор сообщил, что годы назад разногласия с Разиным у него дошли до непримиримого уровня, после чего он принял решение о создании собственного коллектив. Вдобавок, у менеджеров группы возникли свои претензии. В результате Кузнецов представил группу под названием «Мама», в котором солистом выступал его сын 13 лет. Одной из первых композиций коллектива стала песня «Розовый вечер». В итоге мужчина сильно удивился, когда услышал её в исполнении Юрия Шатунова.«Ласковый май» по словам сына Кузнецова, каким-то образом переписывал их песни. После этого у звезды с Разиным началась вражда. Продюсер тогда заявлял, что по некоему документу композитор продал ему 27 собственных песен. Сам композитор на это отвечал обвинениями в подделке бумаг, поскольку сам он ничего не подписывал. В рамках судебного процесса дело было проиграно. В некий момент Кузнецов достал пневматический пистолет и стал угрожать Разину расправой. Продюсер тогда сразу вызвал правоохранителей. Кузнецова отправили в участок, где он оставался в течение суток.