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Бывший композитор «Ласкового мая» Сергей Кузнецов чуть не застрелил Андрея Разина

Экс-композитор коллектива «Ласковый май» рассказал о том, как однажды чуть не убил Андрея Разина. По данным СМИ, у Сергея Кузнецова, автора стиха к песне «Белые розы», произошел сильный конфликт с известным продюсером.
Бывший композитор «Ласкового мая» Сергей Кузнецов чуть не застрелил Андрея Разина

Композитор сообщил, что годы назад разногласия с Разиным у него дошли до непримиримого уровня, после чего он принял решение о создании собственного коллектив. Вдобавок, у менеджеров группы возникли свои претензии. В результате Кузнецов представил группу под названием «Мама», в котором солистом выступал его сын 13 лет. Одной из первых композиций коллектива стала песня «Розовый вечер». В итоге мужчина сильно удивился, когда услышал её в исполнении Юрия Шатунова.

«Ласковый май» по словам сына Кузнецова, каким-то образом переписывал их песни. После этого у звезды с Разиным началась вражда. Продюсер тогда заявлял, что по некоему документу композитор продал ему 27 собственных песен. Сам композитор на это отвечал обвинениями в подделке бумаг, поскольку сам он ничего не подписывал. В рамках судебного процесса дело было проиграно. В некий момент Кузнецов достал пневматический пистолет и стал угрожать Разину расправой. Продюсер тогда сразу вызвал правоохранителей. Кузнецова отправили в участок, где он оставался в течение суток.



 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:13

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