Виктория Райдос рассказала, почему согласилась участвовать в шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" на 6-м месяце беременности





Одна из сильнейших участниц популярного мистического шоу, ставшая победительницей 16-сезона, рассказала журналистам, что ей пришлось очень тщательно обдумывать предложение организаторов проекта. "Я не выгляжу как полоумная, чтобы пойти за каким-то хайпом во время беременности", - заявила ведунья из Санкт-Петербурга.Экстрасенс призналась: перед каждым испытанием на проекте ей приходилось готовиться, поскольку они связаны с большими энергозатратами. Звезда "Битвы экстрасенсов" получила удивительный дар от бабушки Зинаиды. По словам ведьмы, экстрасенсорные способности являются родовой силой, переданной ей родственницей.К Виктории Райдос за помощью обращаются многие. Большинство прибегает за помощью к ведунье в простых вещах. По словам знаменитости, только 30% клиентов интересуются, как добиться результата самостоятельно. Но сделать приворот или навести порчу она никогда не согласиться. "Я не доктор. У меня нет таких ресурсов", - ответила ясновидящая на вопрос журналистов, почему она не исцеляет людей.