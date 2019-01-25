Виктория Райдос рассказала, почему согласилась участвовать в шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" на 6-м месяце беременности
Виктория Райдос в одном из интервью сообщила, почему она согласилась участвовать в ток-шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" на 6-м месяце беременности. По словам жрицы культа предков, она очень долго думала, прежде чем принять такое важное решение.
Одна из сильнейших участниц популярного мистического шоу, ставшая победительницей 16-сезона, рассказала журналистам, что ей пришлось очень тщательно обдумывать предложение организаторов проекта. "Я не выгляжу как полоумная, чтобы пойти за каким-то хайпом во время беременности", - заявила ведунья из Санкт-Петербурга.
Экстрасенс призналась: перед каждым испытанием на проекте ей приходилось готовиться, поскольку они связаны с большими энергозатратами. Звезда "Битвы экстрасенсов" получила удивительный дар от бабушки Зинаиды. По словам ведьмы, экстрасенсорные способности являются родовой силой, переданной ей родственницей.
К Виктории Райдос за помощью обращаются многие. Большинство прибегает за помощью к ведунье в простых вещах. По словам знаменитости, только 30% клиентов интересуются, как добиться результата самостоятельно. Но сделать приворот или навести порчу она никогда не согласиться. "Я не доктор. У меня нет таких ресурсов", - ответила ясновидящая на вопрос журналистов, почему она не исцеляет людей.
Одна из сильнейших участниц популярного мистического шоу, ставшая победительницей 16-сезона, рассказала журналистам, что ей пришлось очень тщательно обдумывать предложение организаторов проекта. "Я не выгляжу как полоумная, чтобы пойти за каким-то хайпом во время беременности", - заявила ведунья из Санкт-Петербурга.
Экстрасенс призналась: перед каждым испытанием на проекте ей приходилось готовиться, поскольку они связаны с большими энергозатратами. Звезда "Битвы экстрасенсов" получила удивительный дар от бабушки Зинаиды. По словам ведьмы, экстрасенсорные способности являются родовой силой, переданной ей родственницей.
К Виктории Райдос за помощью обращаются многие. Большинство прибегает за помощью к ведунье в простых вещах. По словам знаменитости, только 30% клиентов интересуются, как добиться результата самостоятельно. Но сделать приворот или навести порчу она никогда не согласиться. "Я не доктор. У меня нет таких ресурсов", - ответила ясновидящая на вопрос журналистов, почему она не исцеляет людей.