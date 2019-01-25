Люди с татуировками имеют больше сексуальных партнеров и чаще испытывают проблемы с психическим здоровьем





По результатам предыдущего исследования, проведенного медицинским центром Рочестерского университета (США), было установлено, что татуированные подростки чаще курят марихуану, употребляют алкоголь и пропускают школу, чем их сверстники без «нательной живописи».Новое исследование проводилось учеными из Университета Майами во Флориде. Специалисты проанализировали данные более 2000 взрослых американцев, основываясь на опросе, опубликованном в Международном журнале дерматологии.Респонденты предоставили информацию о наличии татуировок, состоянии здоровья, сложностях со сном и проблемах психологического характера.Также участникам задавали вопросы, связанные с «рискованным поведением», в том числе о том, являются ли они в настоящее время курильщиками, пребывали ли они когда-нибудь в местах заключения, а также, сколько у них было сексуальных партнеров.Оказалось, что для респондентов с татуировками характерна большая склонность к «рискованному» поведению, чем у лиц без боди-арта. Также у татуированных граждан отмечался повышенный риск возникновения проблем со сном.Авторы научной работы рассчитывают, что их выводы будут полезны для медицинских работников, так как они смогут учитывать особенности поведения пациентов, если заметят татуировки.