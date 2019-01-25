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Люди с татуировками имеют больше сексуальных партнеров и чаще испытывают проблемы с психическим здоровьем
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Люди с татуировками имеют больше сексуальных партнеров и чаще испытывают проблемы с психическим здоровьем

Американские ученые выяснили, что у людей с татуировками чаще наблюдаются проблемы с психическим здоровьем и сном, у них больше сексуальных партнеров. Также они более склонны к «рискованному поведению». Информация об исследовании опубликована в зарубежном издании Daily Mail.


Люди с татуировками имеют больше сексуальных партнеров и чаще испытывают проблемы с психическим здоровьем

По результатам предыдущего исследования, проведенного медицинским центром Рочестерского университета (США), было установлено, что татуированные подростки чаще курят марихуану, употребляют алкоголь и пропускают школу, чем их сверстники без «нательной живописи».

Новое исследование проводилось учеными из Университета Майами во Флориде. Специалисты проанализировали данные более 2000 взрослых американцев, основываясь на опросе, опубликованном в Международном журнале дерматологии.
Респонденты предоставили информацию о наличии татуировок, состоянии здоровья, сложностях со сном и проблемах психологического характера.

Также участникам задавали вопросы, связанные с «рискованным поведением», в том числе о том, являются ли они в настоящее время курильщиками, пребывали ли они когда-нибудь в местах заключения, а также, сколько у них было сексуальных партнеров.

Оказалось, что для респондентов с татуировками характерна большая склонность к «рискованному» поведению, чем у лиц без боди-арта. Также у татуированных граждан отмечался повышенный риск возникновения проблем со сном.

Люди с татуировками имеют больше сексуальных партнеров и чаще испытывают проблемы с психическим здоровьем

Авторы научной работы рассчитывают, что их выводы будут полезны для медицинских работников, так как они смогут учитывать особенности поведения пациентов, если заметят татуировки.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:19

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