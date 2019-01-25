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Ани Лорак приняла участие в черно-белой фотосессии

Ани Лорак стала участнице фотосессии в черно-белом стиле. После завершения новогодних праздников певица, известная своим участием в проекте «Голос», отправилась отдыхать в Майами.
Ани Лорак приняла участие в черно-белой фотосессии

Знаменитость по причине напряженного трудового графика достаточно редко отдыхает. В этот раз после завершения новогодних телевизионных проектов исполнительница позволила себе небольшие каникулы. На празднование Старого Нового года Ани Лорак отдыхала вместе с Филиппом Киркоровым, крёстным отцом своей дочери. Чтобы встретиться с 7-летней Софией, в США отправился турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. В настоящее время у них с певицей достаточно напряженные отношения, а на конец января назначено судебное слушание по делу о разводе пары.

Всего несколько дней назад певица представила на странице собственного аккаунта в Instagram новые фото, сделанные во время участия в черно-белой фотосессии. На фото Ани Лорак показана в вязаной тунике, напоминающей кольчугу.

«Излучаем и притягиваем самое хорошее в нашу жизнь», — указала певица в комментарии к публикации, подчеркивая, что состояние людей внутри определяет их окружение и жизнь.

В одном из собственных интервью Ани Лорак созналась, что в настоящее время не позволяет окружающим воздействовать на её убеждения. Знаменитость прекратила ощущать себя жертвой, подчеркивая, что достаточно много женщин сегодня продолжают смотреть на мир через розовые очки, игнорируя всё происходящее вокруг.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:00

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