Отца экс-вокалистки «Тату» Елены Катиной рабочие обманули на миллион рублей
Отца экс-вокалистки «Тату» Елены Катиной обманули рабочие на миллион рублей. Композитор Сергей Катин нанял бригаду строителей для ремонта, заплатив им данную сумму денег.
Родитель певицы заявил, что миллион рублей он отдал работникам на приобретение стройматериалов и бытового оборудования. Спустя время рабочие прекратили выходить на связь с Катиным. Его супруга обратилась по факту произошедшего в полицию еще в конце года, но найти злоумышленников пока не удалось.
Поп-коллектив «Тату» в 90-х был очень популярным и в России, и в других странах. Елена Катина продолжительное время являлась участницей группы «Непоседы», но после знакомства с Юлией Волковой она стала второй вокалисткой «Тату». Ансамбль просуществовал до 2009 года, после чего певицы начали выступать сольно, хотя такой популярности, как была у их коллектива, так и не достигли.
Родитель певицы заявил, что миллион рублей он отдал работникам на приобретение стройматериалов и бытового оборудования. Спустя время рабочие прекратили выходить на связь с Катиным. Его супруга обратилась по факту произошедшего в полицию еще в конце года, но найти злоумышленников пока не удалось.
Поп-коллектив «Тату» в 90-х был очень популярным и в России, и в других странах. Елена Катина продолжительное время являлась участницей группы «Непоседы», но после знакомства с Юлией Волковой она стала второй вокалисткой «Тату». Ансамбль просуществовал до 2009 года, после чего певицы начали выступать сольно, хотя такой популярности, как была у их коллектива, так и не достигли.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:51