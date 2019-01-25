Отца экс-вокалистки «Тату» Елены Катиной рабочие обманули на миллион рублей





Родитель певицы заявил, что миллион рублей он отдал работникам на приобретение стройматериалов и бытового оборудования. Спустя время рабочие прекратили выходить на связь с Катиным. Его супруга обратилась по факту произошедшего в полицию еще в конце года, но найти злоумышленников пока не удалось.Поп-коллектив «Тату» в 90-х был очень популярным и в России, и в других странах. Елена Катина продолжительное время являлась участницей группы «Непоседы», но после знакомства с Юлией Волковой она стала второй вокалисткой «Тату». Ансамбль просуществовал до 2009 года, после чего певицы начали выступать сольно, хотя такой популярности, как была у их коллектива, так и не достигли.