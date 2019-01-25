Эксперты дали 8 эффективных советов для быстрого выздоровления от гриппа





При гриппе больной должен выпивать не менее 2 литров жидкости за сутки. В противном случае бактерии продолжат размножаться, а вывести их другими средствами будет значительно сложнее. Для разнообразия можно заменить чай соками, куриным бульоном и другими напитками. Также специалисты рекомендуют больше времени находиться дома. В рационе больного должно быть много фруктов и овощей. Клетчатка и витамины будут стимулировать иммунную систему быстрее бороться с вирусом.Рекомендуется употреблять мед в любом виде, но не более 150 граммов в сутки. Он поможет не только привести организм в тонус, но и избавиться от болей в горле и кашля. При необходимости мед можно добавлять в чай или прогретое до комнатной температуры молоко.Можно также делать ингаляции, облегчающие дыхание и расслабляющие гортань. Полоскание горла смесью из соли, соды и воды поможет избавиться от болевых ощущений. Несмотря на данные рекомендации, заниматься самолечением не стоит, так как оно может привести к осложнениям. При первых симптомах гриппа необходимо сразу же обратиться к лечащему врачу.