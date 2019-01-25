Ученые: Сексуальные песни птиц не связаны с их интеллектом





Материалы изыскания представило издание Animal Behaviour. Как предположили экологи, качество исполнения песен птиц может характеризовать их интеллектуальные способности. Идея состояла в том, что процесс использует принципы естественного отбора, на основании которых самка отдает предпочтение наиболее умному партнеру, способному защитить их общее потомство. Данная теория получила подтверждение со стороны британского исследователя Нельта Бугерта.После этого Стив Новицки со своими коллегами приняли решение провести проверку изыскания и сопутствующей теории. Для этой цели в лабораторию принесли 19 воробьев. В целях оценки интеллектуальных способностей птиц перед ними поставили 5 различных заданий для обучения. Итоги не дали возможности провести сортировку подопытных на основании их разума. Все проверки в условиях дикой природы также не смогли завершиться успешно.