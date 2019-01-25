АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Люди с татуировками имеют больше сексуальных партнеров и чаще испытывают проблемы с психическим здоровьем
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Ученые: Сексуальные песни птиц не связаны с их интеллектом

Ученые, сотрудничающие с Университетом Дьюка, в течение 20 лет проводили изучение поведения птиц. Им удалось доказать, что сексуальное пение пернатых не является признаком наличия у них интеллекта.
Ученые: Сексуальные песни птиц не связаны с их интеллектом

Материалы изыскания представило издание Animal Behaviour. Как предположили экологи, качество исполнения песен птиц может характеризовать их интеллектуальные способности. Идея состояла в том, что процесс использует принципы естественного отбора, на основании которых самка отдает предпочтение наиболее умному партнеру, способному защитить их общее потомство. Данная теория получила подтверждение со стороны британского исследователя Нельта Бугерта.

После этого Стив Новицки со своими коллегами приняли решение провести проверку изыскания и сопутствующей теории. Для этой цели в лабораторию принесли 19 воробьев. В целях оценки интеллектуальных способностей птиц перед ними поставили 5 различных заданий для обучения. Итоги не дали возможности провести сортировку подопытных на основании их разума. Все проверки в условиях дикой природы также не смогли завершиться успешно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фильм с Сами Насери и Марией Шукшиной
Бывший композитор «Ласкового мая»
Виктория Райдос рассказала, почему
Ани Лорак приняла участие в черно-белой
Эксперты дали 8 эффективных советов для
Отца экс-вокалистки «Тату» Елены
Рэп-исполнитель Гуф пожаловался Ксении
Надежда Бабкина прилетела в Красноярск
Поклонники раскритиковали Светлану
Ученые: Сексуальные песни птиц не
Глушаков может лишить жену жилья после
Обновление Xiaomi Mi A2 провоцирует
Самый древний камень Земли обнаружили в
Группа Backstreet Boys выпустила новый
Жена Рената Давлетьярова Женя Малахова
Аналитики назвали недостатки
Дочь Джоннни Деппа в 19 лет может
Яна Рудковская показала в Instagram
В Санкт-Петербурге офис издания
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Пользователи Instagram смогут добавлять
Эксперты составили ТОП-10 самых
Навка поздравила всех своих тезок с
Жена Тарасова Анастасия Костенко
Ученые обнаружили древний папирус,
Алибасов опубликовал архивный кадр с
Эксперты рассказали о наименее
TKEY DMCC создала амбициозную платёжную
Ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Вопросы о работе Курбану Омарову начала
Просмотреть все новости