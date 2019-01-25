Надежда Бабкина прилетела в Красноярск без косметики на лице в лавандовом пуховике





Известная исполнительница прибыла в город, надев для поездки фиолетовую зимнюю куртку. Бабкина хорошо выглядела без нанесения на лицо косметики, чем удивила подписчиков. Они восхитились отменным внешним видом знаменитости, одарив ее многочисленными приятными словами. Таким образом ей удалось доказать, что в 68-летнем возрасте не стоит волноваться из-за возрастных перемен и всяческих недостатков.Новогодние каникулы Надежда Бабкина провела в ОАЭ вместе с возлюбленным Евгением Гором. Для своих поклонников она опубликовала снимок мужчины, в котором тот предстал в образе арабского шейха. На фото певица запечатлена в тунике с яркими цветами, держа в руках большой букет.