АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Люди с татуировками имеют больше сексуальных партнеров и чаще испытывают проблемы с психическим здоровьем
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Глушаков может лишить жену жилья после продажи общего дома за 300 млн рублей

Денис Глушаков может лишить собственную супругу жилья. Известный футболист, выступающий в составе клуба «Спартак» (Москва) утвердил решение о выставлении на продажу их общего дома, расположенного на территории подмосковной Истры.
Глушаков может лишить жену жилья после продажи общего дома за 300 млн рублей

Строение было оценено спортсменом в 300 млн рублей. В начале Глушаков провел переоформление 2-этажного особняка суммарной площадью 550 «квадратов» на собственную мать, а затем сообщил о реализации объекта недвижимости, информируют СМИ. Ранее именно в этом домостроении проживал член московского «Спартака» со своей супругой и детьми.

По результатам реализованной экспертизы специалисты МВД смогли выяснить, что Глушаков причинял собственной супруге телесные побои, классифицированные, как травмы легкой степени тяжести. Дело о разрыве их официальных отношений продолжается с сентября 2018-го. Именно жена футболиста инициировала бракоразводный процесс, подав иск против Глушакова.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фильм с Сами Насери и Марией Шукшиной
Бывший композитор «Ласкового мая»
Виктория Райдос рассказала, почему
Ани Лорак приняла участие в черно-белой
Эксперты дали 8 эффективных советов для
Отца экс-вокалистки «Тату» Елены
Рэп-исполнитель Гуф пожаловался Ксении
Надежда Бабкина прилетела в Красноярск
Поклонники раскритиковали Светлану
Ученые: Сексуальные песни птиц не
Глушаков может лишить жену жилья после
Обновление Xiaomi Mi A2 провоцирует
Самый древний камень Земли обнаружили в
Группа Backstreet Boys выпустила новый
Жена Рената Давлетьярова Женя Малахова
Аналитики назвали недостатки
Дочь Джоннни Деппа в 19 лет может
Яна Рудковская показала в Instagram
В Санкт-Петербурге офис издания
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Пользователи Instagram смогут добавлять
Эксперты составили ТОП-10 самых
Навка поздравила всех своих тезок с
Жена Тарасова Анастасия Костенко
Ученые обнаружили древний папирус,
Алибасов опубликовал архивный кадр с
Эксперты рассказали о наименее
TKEY DMCC создала амбициозную платёжную
Ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Вопросы о работе Курбану Омарову начала
Просмотреть все новости