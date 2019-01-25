Глушаков может лишить жену жилья после продажи общего дома за 300 млн рублей





Строение было оценено спортсменом в 300 млн рублей. В начале Глушаков провел переоформление 2-этажного особняка суммарной площадью 550 «квадратов» на собственную мать, а затем сообщил о реализации объекта недвижимости, информируют СМИ. Ранее именно в этом домостроении проживал член московского «Спартака» со своей супругой и детьми.По результатам реализованной экспертизы специалисты МВД смогли выяснить, что Глушаков причинял собственной супруге телесные побои, классифицированные, как травмы легкой степени тяжести. Дело о разрыве их официальных отношений продолжается с сентября 2018-го. Именно жена футболиста инициировала бракоразводный процесс, подав иск против Глушакова.