Обновление Xiaomi Mi A2 провоцирует бесконечную перезагрузку смартфона





В январе для Mi A2 представили обновление прошивки, однако впоследствии выяснилось, что в нем имеются существенные недоработки. Многие владельцы устройств выразили возмущение из-за начала циклической перезагрузки их гаджетов. После установки обновления смартфон отключается и пытается начать работу заново, однако после появления логотипа Android One устройство зависает, после чего исправить ситуацию становится невозможно.Часть пользователи отметили на страницах соцсетей, что им удалось запустить данный аппарат при помощи активации безопасного режима функционирования, но им всё равно высветилось оповещение о появлении ошибки. Некоторые пользователи, которым удалось восстановить настройки заводского стандарта в своих девайсах, сообщили о решении проблемы. В итоге, таких владельцев девайсов оказалось весьма мало. В компании Xiaomi на появление большого количества жалоб пока не дали официальных комментариев.