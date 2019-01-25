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Самый древний камень Земли обнаружили в лунном грунте

Самую древнюю породу Земли нашли на Луне. По словам специалистов NASA, речь идет об образцах грунта со спутника, полученных астронавтами "Аполлона-14", запущенного в 1971 году.
Самый древний камень Земли обнаружили в лунном грунте

Согласно одной из теорий, Луна ранее была частью Земли, но откололась от нее по неизвестным причинам. Многие ученые считают такой вариант развития событий маловероятным, но сделанные недавно находки говорят об обратном. В частности, речь идет об образцах пород с Луны, которые можно квалифицировать, как земные. Они представляют собой несколько кусков кварца и циркона, а также имеют вес всего два грамма.

В ходе химического анализа специалисты установили, что окисление, которому подвергся кварц на поверхности Луны, возможно только в земных условиях. Кроме того, минералу может быть более 500 миллионов лет, о чем говорит его молекулярная структура. Исследователи уверены, что сегмент появился именно на спутнике, но не исключают и возможности подтверждения теории об образовании Луны в качестве сегмента Земли.

«Находка может помочь нарисовать карту первобытной Земли, которая сильно изменилась с момента появления. Сейчас сегмент грунта находится на дополнительных лабораторных исследованиях», - рассказал Дэвид Кринг, являющийся специалистом Лунно-планетарного института.



 
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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 19:15

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