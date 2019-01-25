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Милена Безбородова и Алексей Безус снова устроили разборки на Сейшелах

Одна из самых эпатажных участниц «Острова любви» - Милена Безбородова опять устроила на Сейшельских островах истерику.

Не секрет, что буквально вчера Алексей Безус со своей возлюбленной перебрались жить из бунгало одиночек на виллу. Напомним, что сначала молодой человек не хотел собирать все свои вещи и переносить их на виллу, где ранее уже проживал с Миленой.

Милена Безбородова и Алексей Безус снова устроили разборки на Сейшелах

Тогда Леша ссылался на то, что мирных отношений у него с Безбородовой никогда не будет и совсем скоро они снова расстанутся. И как выяснилось, участник был прав, ведь буквально на следующий день на Сейшелах Алексей и Милена устроили очередные разборки.

А началось все с того, что Безбородова заявила Безусу, что он играет на камеру, ведь на самом деле он совершенно другой человек. Это настолько сильно разозлило Алексея, что он принялся выбрасывать из виллы все вещи своей избранницы. В свою очередь Милена то и дело спрашивала у возлюбленного, что он делает, но так и не получила развернутого ответа.

Милена Безбородова и Алексей Безус снова устроили разборки на Сейшелах

Несколько часов назад в социальных сетях появилась новая видеозапись из Сейшельских островов, на которой запечатлены очередные разборки Безбородовой и Безуса. На ролике видно, что Милене не удалось успокоить Алексея, у которого произошел, по всей видимости, нервный срыв.

Нужно сказать, что многих телезрителей не удивила очередная потасовка влюбленных, которые уже давно прославились на всю страну, как парочка, пытающаяся решить проблемы скандалами, драками и истериками.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:34

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